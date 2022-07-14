آغاز عملیات بازگشت حجاج به کشور از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا رستمیان مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اعلام جزئیات بازگشت حجاج از سرزمین وحی اظهار کرد: پروازهای بازگشت حجاج از امروز ۲۳ تیرماه آغاز و تا ۷ مرداد ادامه خواهد داشت و فرودگاه زاهدان در هفتم مردادماه آخرین مقصد حجاج به کشور خواهد بود.

رستمیان بیان کرد: زمان بازگشت زائران ۱۵ روزه است و در روزهای ابتدایی، بازگشت زائران از جده انجام می‌شود و در روزهای پایانی بازگشت از مدینه منوره خواهد بود.

مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه‌ها تصریح کرد: امروز دو فرودگاه بین‌المللی شهید آیت‌الله مدنی تبریز و امام خمینی (ره) پذیرای حجاج بیت‌الله الحرام به میهن هستند.

وی با اعلام بازگشت ۳۹ هزار و ۶۰۰ زائر از سرزمین وحی، گفت: پروازهای بازگشت از فرودگاه‌های جده و مدینه به ۱۸ فرودگاه بین‌المللی اردبیل، اصفهان، ارومیه، اهواز، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، تبریز، زاهدان، ساری، شیراز، کرمان، گرگان، مشهد، یزد، همدان، زنجان و امام خمینی (ره) برقرار خواهد شد و تعداد ۱۶۳ پرواز برای بازگشت حجاج در نظر گرفته شده است.

رستمیان با اعلام اینکه نخستین پرواز امروز پنجشنبه ساعت ۱۳ از فرودگاه جده در فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) به زمین خواهد نشست، افزود: نخستین پرواز حجاج فرودگاه‌های کشور نیز امروز در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه در فرودگاه بین‌المللی تبریز به زمین می‌نشیند.

مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور با تاکید بر اینکه همه پروازهای برگشت همانند پروازهای رفت توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد، گفت: با توجه به برگزاری جلسات با ارگان‌های ذی‌ربط تدابیر لازم برای پرواز حجاج اندیشیده شده است و تمامی بسترهای لازم در فرودگاه‌ها جهت رفاه حال زائران در نظر گرفته شده تا با کمترین ایستایی شاهد بازگشت حجاج به شهرهای مختلف ایران باشیم.

رستمیان با اشاره به بیشترین و کمترین زائران فرودگاه‌های کشور گفت: بعد از فرودگاه امام (ره)، فرودگاه مشهد با ۵ هزار و ۸۹۷ زائر بیشترین و فرودگاه اردبیل با ۲۵۵ زائر کمترین سهم را در اعزام حجاج به سرزمین وحی داشتند.

گفتنی است، میانگین تأخیر پروازهای رفت حج در فرودگاه‌های کشور ۶۰ دقیقه بوده است.