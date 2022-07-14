به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت، مجلس، قوه قضائیه و ستاد کل نیروی‌های مسلح برگزار شد، اعضای کمیسیون مشترک مواد دیگری از سیاست‌های کلی برنامه هفتم در خصوص اصلاح نظام پولی و بانکی را برای ارائه به صحن مجمع مورد بررسی قرار دادند.

در این جلسه، آقایان محسن رضایی، پرویز داودی، سید مرتضی نبوی، حسین مظفر، مجید انصاری، صادق واعظ زاده، محمدرضا باهنر و غلامرضا آقازاده دیدگاه‌های خود را درباره ضرورت اتخاذ رویکردهای سازنده در اقتصاد کشور در طول برنامه هفتم توسعه بیان کردند و بحث و بررسی درباره سایر بندهای سیاست‌های کلی برنامه هفتم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.

خاطر نشان می‌شود، جلسات کمیسیون مشترک سیاست‌های کلی برنامه هفتم همراه با شورای مجمع تشکیل می‌شود و جمع بندی‌های این کمیسیون در شورای مجمع مطرح و مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.