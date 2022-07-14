بازار آتش نشانی و ایمنی به روی فعالان این صنعت باز است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی، عضو شورای شهر تهران در مراسم اختتامیه پنجمین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی اظهار داشت: در دهه‌های گذشته شاهد توسعه و پیشرفت شهر نشینی در سراسر جهان به ویژه کشور خود بودیم اما در کشور ما با سرعتی که شهر نشینی توسعه پیدا کرد پیوست‌های ایمنی با همان سرعت توسعه پیدا نکرد.

بابایی با اشاره به آمار حوادث و حریق در کشور اظهار داشت: آمارها نشان می‌دهد که در ١٠ سال گذشته حدود ٣،۵ درصد حریق در تهران افزایش پیدا کرده است که بخش عمده آن برای حوادث بیرون ساختمان بود اما حدود ۲۵ درصد نیز مربوط به ساختمان‌ها بود.

مهدی بابایی تاکید کرد: در شورای اسلامی شهر تهران سیاست ما این است که هر چه بیشتر در حوزه پیشگیری ورود کنیم که این در سازمان آتش نشانی نیز چند سالی است به آن توجه شده است و باید که توجه بیشتری به آن شود. اولویت ما این است که در برنامه چهار ساله چهارم، توجه ویژه ای به پیشگیری داشته باشیم و بر این اساس حتماً الزام آتش نشانی را به کاهش سطح حوادث در سطح شهر تهران خواهیم داشت.

عضو شورای شهر تهران گفت: باید تلاش شود به استانداردهای جهانی در حوزه عملیات نزدیک شدیم یا از آن نیز رد شدیم اما در حوزه پیشگیری می‌طلبید که پیگیری ویژه شود و اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.

وی گفت: حجم نیرویی که در حوزه عملیات است و مقایسه با حجم نیرویی که در حوزه پیشگیری است نشان می‌دهد که باید اولویت‌های خود را مقداری تغییر دهیم. به هر حال بیش از ۹۰ درصد سرمایه انسانی ما در سازمان آتش نشانی در حوزه عملیات است و کمتر از ۱۰ درصد در حوزه پیشگیری فعال هستند.

بابایی بیان کرد: در بازدیدی که از نمایشگاه داشتم شاهد پیشرفت‌های بیشتر خوبی بودیم که در حوزه تجهیزات ایمنی ساختمان‌ها توسط فعالان بخش خصوصی صورت گرفته است.

ویافزود: بیش از ٩٠ درصد در حوزه تجهیزات ایمنی ساختمان‌ها به خود کفایی رسیده ایم. امیدواریم با ارتباط صنعت و دانشگاه این ١٠ درصد را هم به خودکفایی برسانیم. به هر حال هزینه‌های تأمین و توسعه اغلب توسط شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ پرداخت می‌شود لذا با توجه به اینکه ممکن است در این حوزه کمتر شرکت‌های بزرگ داشته باشیم پیشنهاد دادم تا دانشگاه تحقیقاتی را ایجاد کنند.

وی اظهار داشت: گفته شد که بیش از ۵٠ هزار نفر در حوزه صنعت ایمنی ساختمان اشتغال زایی شده است، اما نقطه‌ای که باید به آن توجه ویژه شود، لوازم ایمنی است که در حوزه عملیات استفاده می‌کنیم سطح خودکفایی ما پایین است. به دوستان فعال در صنعت این نوید را می‌دهیم که در مدیریت شهری آماده هستیم که از محصولات ایرانی در این حوزه استفاده کنیم، به هر حال بازار آتش نشانی تهران و کل کشور پیش روی فعالان این صنعت است که بتوانیم در این حوزه است نیز خودکفا شویم.