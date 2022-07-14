۲ رقم جدید برنج در آمل معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دو رقم جدید که در حال حاضر با نام ۰۸ و ۰۱۵ نام دارد، درفصل زراعی امسال در معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور در شهرستان آمل کشت شد و علاوه بر مصرف کمتر آب، کیفیت بسیار خوب درطعم، حدود یک ونیم تن درهکتار در مقایسه با ارقام پرمحصول قبلی افزایش عملکرد تولید دارد.

معاون مؤسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران به معرفی دو لاین جدید برنج تولید محققان این مؤسسه در شهرستان آمل اشاره کرد و گفت: این دو رقم برنج تا پایان امسال رونمایی و برای فراگیرشدن کشت دراختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.

وحید خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر قد بوته دو رقم جدید برنج را حدود ۱۱۰ سانتیمتر اعلام کرد وافزود: دوره کشت تا برداشت این محصول به ترتیب ۹۲ تا حدود ۱۱۰ روزه است وازنظر کیفیت طعم وپخت هم ردیف برنج طارم است.

وی با بیان اینکه در حدود شش دهه از فعالیت معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور در شهرستان آمل تاکنون ۲۵ رقم برنج معرفی ودر اختیار کشاورزان قرارگرفته است، گفت: رقم‌های معرفی شده شامل ندا، نعمت، فجر، شفق، شیرودی، تیسا، هلال وطلوع با عملکرد محصول بالا نقش بسیار مهمی درتولید برنج مصرفی و بی نیازی حداقلی کشور برای واردات داشته است.

تولید هشت ونیم تن برنج عملکرد رقم جدید برنج درهر هکتار

مسئول بخش اصلاح و تهیه بذرمعاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران در تشریح صفت‌های دو رقم جدید برنج، به کیفیت مطلوب هر دو رقم معرفی شده اشاره کرد وگفت: رقم ۰۸ از نظرتولید، مشابه برنج دانه بلند هندی است و رقم ۰۱۵ هم مشابه ارقام طارم محلی وامراللهی وبی نام است.

مرتضی نصیری، مقام بودن به بیماری بلاست وخسارت کم در برابر آفات برنج را از قابلیت‌های مهم برنج‌های معرفی شده جدید عنوان کرد وادامه داد، مصرف آب در رقم‌های جدید برنج در مقایسه با رقم‌های قبلی کمتر است و علاوه بر کشت در استان‌های شمالی، در استان‌های جنوبی کشور نیز قابلیت کشت دارد.

وی اضافه کرد: هر دو رقم دارای عطر وطعم مشابه برنج طارم محلی است وبا ذائقه‌های مردم کشور ما نیزکاملا سازگاری دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم دراین رابطه، به فعالیت اثرگذار معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور درمازندران مستقر در شهرستان آمل اشاره کرد و گفت: محققان این مؤسسه در فرایند تولید وکیفیت برنج کشور تأثیرگذار بودند.

حسن عنایتی افزود: باید از دانش روز کشاورزی استفاده شود تا علاوه بر کمیت محصولات کشاورزی کیفیت آن هم ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه از حدود ۲۲۰ هزار هکتار شالیزار در مازندران سالانه بیش از یک میلیون تن برنج سفید تولید واین استان رتبه نخست تولید این محصول را در کشور دارد، یادآورشد: با توجه به نیاز روز افزون وعلاقمندی بالا برای مصرف برنج درکشور و در راستای بی نیاز شدن از واردات این محصول معرفی شد.