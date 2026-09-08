فراخوان سومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، سومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس در سه بخش«نمایش‌های صحنه‌ای»، «نمایش های فضای باز» و «نمایشنامه‌نویسی اقتباسی» و با محورهای زیر برگزار می‌شود:

۱- اقتباس خلاقانه از ادبیات حماسی، عرفانی و غنایی شعر و ادب فارسی

۲- الهام از مضامین دینی، ارزشی و ملی با نامی از رزم‌آوران و مرزبانان ایران زمین

۳- بازنویسی نمایشی از سلحشوران افسانه‌ها و روایت‌های شفاهی اقوام ایرانی

۴- اقتباس از ادبیات داستانی معاصر ایران (قرن۱۴ شمسی)

۵- اقتباس تطبیقی با متون ادبی جهان با حفظ هویت ایرانی

۶- اقتباس خلاقانه بانگاه ویژه به قصه‌ها و واقعیت‌ها با نام تنگه هرمز

علاوه بر سه بخش اصلی در این دوره، بخش ویژه عزم و رزم نمایشنامه‌نویسی با موضوع «نمایشنامه اقتباسی کودک و نوجوان با یاد فرشتگان میناب» و «نمایشنامه اقتباسی با نام رزم‌آوران و مرزبانان ایران زمین» نیز در نظر گرفته شده است.

متقاضیان حضور در سومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس می توانند با مراجعه به سایت جشنواره به نشانی eghtebas.shahinshahr.ir نسبت به ثبت درخواست و ارسال اثر اقدام کنند.

آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره برای «تئاتر صحنه‌ای» و «نمایش درفضای باز»۲۰ آبان ۱۴۰۵و برای بخش «نمایشنامه نویسی اقتباسی» ۳۰ آبان در نظر گرفته شده است. بازبینی آثار ۲۱ تا ۳۰ آبان‌ انجام می‌شود و اعلام نتایج آثار راه یافته به بخش «تئاتر صحنه‌ای» و بخش «نمایش در فضای» باز ۸ آذر ۱۴۰۵ صورت می‌گیرد.

سومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس توسط شهرداری شاهین‌شهر و مشارکت اداره کل هنرهای نمایشی وزات فرهنگ و اداره کل ارشاد استان اصفهان، به ریاست سعید ابریشمی‌راد (شهردار شاهین‌شهر) و دبیری مریم‌سادات معلایی از ۲۵ تا ۲۹ آذر ۱۴۰۵ در شاهین‌شهر برگزار می‌شود.

برای دریافت فراخوان اینجا را ببینید.