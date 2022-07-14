به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگیِ نخستین رویداد «همافزایی مدیریت ایران ۱۴۰۱» ظهر روز چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد.
این جلسه با حضور سید احمد عبودتیان دستیار ویژه رئیسجمهور در امر مردمیسازی دولت، موسویان مشاور معاون اجرایی رئیسجمهور و جمعی از مدیرانکلِ وزارتخانههای مختلف در محل ساختمان ریاستجمهوری برگزار شد.
سیداحمد عبودتیان دستار ویژه رئیسجمهور، در این جلسه به بیان جزئیاتی درباره رویداد «همافزایی مدیریت ایران ۱۴۰۱» پرداخت و گفت: امروز شاهدیم که مردم در حدی که شایسته است، در شکلگیری مسائل مختلفِ کشور و نظام تأثیرگذار نیستند.
وی ادامه داد: همه ما به یاد داریم که در دفاع مقدس، ایران به تنهایی با حدود سی کشورِ دنیا مقابله میکردیم. تفاوت این جنگ با دیگر جنگهای کلاسیک دنیا، در اداره مردمیِ جنگ بود.
عبودتیان گفت: سابقه سالهای گذشته از انقلاب اسلامی نشان میدهد که هرگاه انقلاب به سمت مردم رفت؛ سربلند و موفق شد. در همین دو سال گذشته و در بحرانی که شیوع ویروس کرونا برای کشور ایجاد کرد، تنها با همیاری و همراهی مردم بود که توانستیم از این بحران عبور کنیم.
وی ادامه داد: متأسفانه ما برخی مسائل را آنقدر پیچیده کردهایم که برخی کارها پیش نمیرود. شیوهنامهها و ضوابط اداری در حوزههای مختلف به شدت انجام کارها را کُند کرده است. مدیران هم گاهی باورشان شده که تمام کارها را باید خودشان انجام دهند، اما واقعیت این است که امکان چنین کاری وجود ندارد و تنها با مشارکت و حضور مردم است که میتوان کارها را پیش برد.
دستیار ویژه رئیسجمهور در امر مردمیسازی دولت، گفت: رویداد «همافزایی مدیریت ایران ۱۴۰۱» گامی است برای بسترسازیِ مناسب در جهت حضور مردمی در پیشبرد فعالیتهای مهم، این گام اول و بخشی از مسیرِ رفتنِ به سمت دولتِ مردمی است.
رویدادی نو در راستای گام دوم انقلاب
در بخش دیگری از این نشست، موسویان مشاور معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: شعار مردمی بودن، مردمیسازی و دولت مردمی قلهای در دولت آیتالله رئیسی است. رویداد «همافزایی مدیریت ایران ۱۴۰۱» رخدادی نو در راستای گام دوم انقلاب و شعارهای دولت است.
وی ادامه داد: حدود هزار مجموعه مردم نهاد را برای حضور در این رویداد انتخاب کردهایم. این رویداد ویترینی برای استفاده مجموعه مدیران کشور است.
هزار مجموعه مردمنهاد در رویداد همافزایی
منصوری دبیر رویداد «همافزایی مدیریت ایران ۱۴۰۱» هم در بخش دیگری از این نشست گفت: شعار اصلی دولت شکل دادن دولت مردمی است. نظام جمهوری اسلامی ایران هر جا به پشتوانه بزرگی به نامِ مردم متصل شده، در حل مسائل موفق بوده است.
وی ادامه داد: سعی کردیم هزار مجموعه مستقل در حوزههای مختلف را برای این رویداد گِرد هم بیاوریم؛ مجموعههایی مردمی و غیردولتی و غیرحاکمیتی را برای این رویداد انتخاب کردهایم.
منصوری گفت: این مجموعهها را در ۴۰ هزار مترمربع فضا و به مدت چهار روز جمع میکنیم. از سوی دیگر مدیرانی که میخواهند کارهای جدید و خلاقانه انجام دهند را از سراسر کشور برای حضور در این رویداد دعوت میکنیم. این مدیران میتوانند براساس برنامهها و کارهایی که دارند، مجموعههایی را برای انجام کارهایشان در این رویداد انتخاب کنند.
وی ادامه داد: این هزار مجموعه از میانِ حدودِ پانزده هزار مجموعه انتخاب شدهاند؛ آنها را در دستههای مشخصی قرار دادهایم تا بیایند و خودشان را معرفی کنند. هر مجموعهها اطلاعات و مشخصاتش را در سایت ما قرار داده است و صفحه خاص خود را دارد.
دبیر رویداد «همافزایی مدیریت ایران ۱۴۰۱» گفت: مدرسه «همافزا» را تشکیل دادهایم تا فضاهای مناسب برای ارتباطِ مدیران با این مجموعه فراهم شود. این دوره از رویداد همافزا، آغاز کار ماست. از طرفی سایت و اپلیکیشنی که طراحی شده، زیرساختی دائمی برای ارتباط مدیران با این مجموعهها است.
وی تأکید کرد: نظام مسائل استانها در قالب سی و یک کتاب آماده شده است. این کتابها در اختیار همه قرار میگیرد تا با مطالعه این کتابها به ایدهپردازی برای حلِ مشکلاتِ استانها بپردازند.
همچنین در بخش پایانی این جلسه، مدیرانِ کلِ وزارتخانههای مختلف، به بیانِ دیدگاهها و پیشنهادهای خود درباره رویداد «همافزایی مدیریت ایران ۱۴۰۱» پرداختند.
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