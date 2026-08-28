تساوی فولاد و استقلال در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال تهران و فولاد خوزستان در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر امشب جمعه ششم شهریور و از ساعت ۲۱ در ورزشگاه شهدای فولاد با قضاوت فرهاد امینی رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

ترکیب فولاد:

حامد لک، محمد قریشی، میلاد بدرقه، رامین رضاییان، ابوالفضل رزاق‌پور، ساسان انصاری، امیرحسین جولانی، امید حامدی‌فر، یوسف مزرعه، فرشاد احمدزاده (کارت زرد) و احسان محروقی

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، روزبه چشمی، سامان فلاح، عارف آقاسی (کارت زرد)، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا (کارت زرد)، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، سعید سحرخیزان

* رامین رضاییان پس از ورود به زمین، به سمت هواداران استقلال نرفت و مستقیماً راهی نیمکت این تیم شد و با سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال، به خوش‌وبش و احوالپرسی پرداخت.

شروع خوب استقلال

اشتباه حامد لک در همان دقیقه نخست نزدیک بود برای فولاد گران تمام شود. در پی این اشتباه، توپ در موقعیت تک‌به‌تک به قلی‌زاده رسید، اما ضربه او دقت لازم را نداشت و توپ با فاصله از کنار دروازه فولاد عبور کرد.

فولادی‌ها تنها دو دقیقه بعد صاحب موقعیتی جدی شدند. در شرایطی که خط دفاع استقلال نظم خود را از دست داده بود، توپ مقابل احمدزاده قرار گرفت، اما او در موقعیتی مناسب نتوانست ضربه نهایی را به خوبی بزند و توپ را به شکل عجیبی به بالای دروازه فرستاد.

استقلالی‌ها در دقیقه ۵ بار دیگر در آستانه باز کردن دروازه فولاد قرار گرفتند. ضربه سعید سحرخیزان پس از برخورد به یکی از مدافعان فولاد تغییر مسیر داد و با فاصله‌ای کم از کنار دروازه به بیرون رفت.

واکنش لک مانع گلزنی هافبک جوان شد

در دقیقه ۱۷، امیرمحمد رزاقی‌نیا با شوتی زمینی دروازه فولاد را تهدید کرد که حامد لک با واکنشی مناسب توپ را دفع کرد. توپ در ادامه دوباره مقابل خود رزاقی‌نیا قرار گرفت و او در ریباند نیز شانس خود را امتحان کرد، اما ضربه دوم او به شکلی عجیب عرض دروازه را طی کرد و از سمت دیگر زمین به بیرون رفت.

پس از دقایقی رامین رضاییان در نوقعیت خوب گلزنی برای فولاد قرار داشت اما داور به دلیل خطای هَند او بازی را متوقف کرد.

بازی در دقایق پایانی نیمه اول آرام دنبال شد و موقعیتی روی دروازه ها خلق نشد.

VAR مانع از اخراج آقاسی شد

عارف آقاسی در دقیقه ۴ + ۴۵ روی ساسان انصاری مرتکب خطا شد و داور با نشان دادن کارت زرد دوم مدافع استقلال را اخراج و چسبیده به محوطه جریمه برای فولاد خطا اعلام کرد اما داور پس از بازبینی صحنه کارت قرمز آقاسی را حذف و آفساید مهاجم فولاد را اعلام کرد.