شیخ نعیم قاسم: وحدت اسلامی به معنای تمرکز بر دشمن حقیقی امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم در سخنانی به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام و هفته وحدت اسلامی گفت: وحدت اسلامی مورد نظر، وحدتی است که به قدرت مسلمانان منجر شود و یکپارچگی و همکاری میان آنها، به ویژه میان دولت‌ها و ملت‌ها را محقق سازد. وحدت اسلامی مورد نظر، رهایی امت اسلامی از بندگی و بیگانگی و مقابله با اختلافات و موانع فرقه‌ای، مذهبی و سیاسی است.

دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: وحدت اسلامی مورد نظر، مقابله با پروژه‌های تجزیه و تفرقه‌افکنی آمریکا و اسرائیل است که با هدف تجزیه منطقه ما انجام می‌شود. وحدت اسلامی به معنای تمرکز بر دشمن حقیقی امت اسلامی و عبور از اختلافات داخلی است.

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: وحدت اسلامی دو نتیجه دارد: اولاً، برای جلوگیری از اختلاف و متحد شدن و ثانیاً، این وحدت را به وحدت ملی و انسانی تعمیم دادن. نتیجه دوم این است که ما پیرامون مسئله اصلی فلسطین که آینده کل منطقه را نشان می‌دهد، متحد خواهیم شد.

وی بیان کرد: آرمان فلسطین یک مسئله فرقه‌ای نیست، بلکه یک آرمان اسلامی، ملی، عربی و انسانی است. ما از کشورهای عربی و اسلامی و ملت‌های آنها می‌خواهیم که متحد شوند و در حالی که دشمنان وارد منطقه ما می‌شوند و برادرانشان رنج می‌برند، دست روی دست نگذارند.

وی افزود: وقت آن رسیده است که منطقه ما از طریق تفاهم بین کشورهایش امن شود و به استکبار پایان داده شود.

شیخ نعیم قاسم با بیان اینکه آمریکا مشغول زمینه چینی برای سیطره بر منطقه و تشکیل "اسرائیل بزرگ" است، ادامه داد:

دشمنان از هیچ فرصتی برای تجاوزگری دریغ نکردند، اما در تحقق اهداف خود موفق نشده‌اند و هرگز نخواهند شد.

وی اظهار داشت : جانفشانی های بزرگی که در فلسطین، لبنان، ایران، یمن و عراق صورت گرفت، پروژه صهیونیستی-آمریکایی را که منطقه را هدف قرار داده است، متوقف کرد.

دبیر کل حزب الله گفت : ما جانفشانی های بسیاری از خود نشان دادیم و شکست نخواهیم خورد، شکست واقعی زمانی رخ می‌دهد که تسلیم شویم و با دستان خودمان، همه چیز را به آنها(دشمنان) واگذار کنیم تا همه‌چیز را از ما بگیرند.

شیخ نعیم قاسم افزود: حکومت لبنان با رها کردن توافق ۲۷ اکتبر و ورود به مذاکرات مستقیم با دشمن(رژیم صهیونیستی)، مسیری را برگزید که مایه افتخار لبنان نیست.

وی ادامه داد : مذاکرات حکومت لبنان، جنگ را متوقف نکرد، بلکه به آن مشروعیت بخشید؛ این مذاکرات، تسلیمی ذلت‌بار در برابر دشمن بدون دریافت هیچ‌گونه امتیازی است.

شیخ نعیم قاسم درادامه خطاب به دولت لبنان گفت: چه کسی به شما اختیار داده که از حاکمیت کشور بگذرید؟ شما برای باقی ماندن بر تخت‌های قدرت خود و راضی کردن آمریکای همدست با رژیم صهیونیستی، در این مذاکرات(سازش با صهیونیستها) هزینه‌اش را از جیب کشور پرداخت می‌کنید.

شیخ نعیم قاسم در ادامه گفت : امروز دشمن (رژیم صهیونیستی) جرأت ساخت شهرک (صهیونیست‌ نشین) در جنوب لبنان را ندارد؛ زیرا به دلیل حضور مقاومت، شرایط در آنجا برایش ناپایدار است.

وی ادامه داد: رژیم اسرائیل جرأت ترسیم مرزهایی فراتر از اراضی تحت اشغال خود را ندارد، زیرا که از مقاومت، مردم آن و آزادگان هراس دارد.

دبیر کل حزب الله اظهار داشت : ما در وضعیت رویارویی هستیم و پایدار خواهیم ماند؛ ما اجرای توافق ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴ را تنها در چارچوب قطعنامه ۱۷۰۱ (شورای امنیت سازمان ملل) می‌پذیریم و نه هیچ چیز دیگر.

وی ادامه داد: ما با «توافق چارچوب» (عنوان توافق ننگین دولت غربگرا و مزدور لبنان با رژیم صهیونیستی) مخالفیم و خواستار لغو آن هستیم؛ چرا که غیرشرعی، غیرقانونی و ذلت‌بار است، حاکمیت لبنان را نابود می‌کند و حقوق را بازپس نمی‌گیرد. وی گفت : کسی که از چنین مقاومتی، چنین جوانان فداکاری و ملتی برخوردار است که برای وطن خود جانفشانی می‌کنند، هرگز شکست نخواهد خورد.

شیخ نعیم قاسم در ادامه گفت که رژیم اسرائیل با وجود مقاومت، مردم آن، شریفان، شهدا و فداکاری‌ ها نمی‌تواند دستاوردی کسب کند؛ ما برای تحقق اهداف خود، کربلایی هستیم. فداکاری‌ های مردم ما بزرگ است و ما برای حفظ کرامت آنها، تداوم مسیر، کمک‌های اجتماعی و بازسازی و مرمت، با یکدیگر همکاری خواهیم کرد.

وی ادامه داد : ما سربلند باقی خواهیم ماند و هرگز تسلیم نخواهیم شد؛ بگذارید هر کاری که دوست دارند و می خواهند انجام دهند.