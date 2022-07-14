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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۴۸

معاون وزیر نیرو:

منابع تأمین آب وضعیت نسبتاً پایداری دارند

منابع تأمین آب وضعیت نسبتاً پایداری دارند

بوشهر- معاون آب و آبفای وزیر نیرو از تلاش برای تکمیل سد دالکی خبر داد و گفت: منابع تأمین آب با وجود کاهش میزان بارش‌ها، وضعیت نسبتاً پایداری دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوانبخت عصر پنجشنبه در بازدید از پروژه‌های حوزه آب دشتستان با اشاره به شرایط کلی آب کشور اظهار کرد: با توجه به کمبود بارش‌ها در کشور، خوشبختانه منابع تأمین آب وضعیت نسبتاً پایداری دارند که البته این موضوع در استان‌های خشک مثل بوشهر باید با دقت بیشتری مدیریت شود.

وی افزود: سد دالکی به عنوان یکی از طرح‌های شاخص وزارت نیرو در دست اجرا قرار دارد و برنامه‌ریزی به منظور آبگیری آن طی دو سال آینده انجام شده است.

معاون آب و آبفا وزارت نیرو اظهار کرد: با برنامه ریزی و حمایت دولت و وزارت نیرو، امیدواریم این طرح طبق برنامه زمانبندی وارد مدار بهره برداری شود.

جوانبخت اضافه کرد: آب یکی از محورهای توسعه استان بوشهر است و تکمیل طرح‌های حوزه آب موجب توسعه این استان خواهد شد.

معاون آب و آبفا وزارت نیرو بیان کرد: تأمین منابع اعتباری از مهم‌ترین جنبه‌های پروژه‌ها هستند و با توجه ویژه دولت به مسائل حوزه آب، مسائل مالی نیز تأمین خواهد شد.

معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو به دعوت نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی به این شهرستان سفر کرد و از پروژه‌های حوزه آب بازدید کرد.

محمد جوانبخت معاون آب و آبفا وزارت نیرو و مهرزاد احسانی رئیس حوضه آبریز رودخانه‌های زهره، جراحی و حوضه‌های جنوبی کشور از سد پروژه سد دالکی و شبکه‌های آبیاری شهرستان دشتستان بازدید کردند.

کد مطلب 5538365

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