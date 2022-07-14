به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از خطوط ۳ و ۴ قطارشهری مشهد اظهار کرد: خطوط قطارشهری مشهد به رغم همه فراز و نشیب‌ها و مشکلات همچنان فعال است و پیگیری لازم برای تخصیص مصوبات سفر را خواهیم داشت.

افزایش ۵۰ درصدی انتشار اوراق مشارکت برای خطوط ۳ و ۴

در این بازدید کیانوش کیامرز، مدیر عامل شرکت قطارشهری مشهد نیز اظهار کرد: در سفر استانی رئیس جمهور، ۲ هزار میلیارد تومان بودجه نقدی برای خطوط ۳ و ۴ قطارشهری مشهد اختصاص یافت.

مدیر عامل شرکت قطارشهری مشهد بیان کرد: افزایش ۵۰ درصدی انتشار اوراق مشارکت برای خطوط ۳ و ۴ از دیگر مصوبات سفر استانی رئیس جمهور است و استاندار در بازدید امروز قول پیگیری تحقق این مصوبات را دادند.

وی گفت: تاکنون عملیات حفاری یک کیلومتر و ۲۵۰ متر از تونل خط چهارم متروی مشهد به انجام رسیده است.

کیامرز افزود: دستگاه حفاری از سمت ایستگاه مهر مادر در خواجه ربیع به سمت شهرک شهید رجایی در حال حفاری است و اکنون از ایستگاه خواجه ربیع عبور کرده و پس از تولید سگمنت‌های مورد نیاز به سمت میدان امام حسین (ع) مشهد حرکت خواهد کرد.