دیدار سفیر ترکیه در افغانستان با مقام طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «جهاد ارگین آی» سفیر ترکیه در افغانستان امروز پنجشنبه در شهر کابل با شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و نفت دولت موقت طالبان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش دفتر رسانه ای وزارت معادن و نفت طالبان٬ سفیر ترکیه در افغانستان در این دیدار گفت که آنکارا از سرمایه‌ گذاری شرکت‌ های ملی و بین‌ المللی در بخش معادن افغانستان استقبال می‌ کند.

سفیر ترکیه در کابل نیز از همکاری کشورش با مردم افغانستان در بخش های مختلف خبر داد.

وعده کمک های سفیر ترکیه در حالی به مقام افغانستانی داده شده است که آنکارا تا کنون تعداد زیادی از مهاجران غیرقانونی افغان را اخراج کرده است.