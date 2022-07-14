تفکر جدا از خدمت خیانت در حق مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی شامگاه پنجشنبه در اولین نشست مطبوعاتی در استانداری اردبیل و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما علاقه‌مند به شفاف‌سازی مسائل و بیان موضوعات استانی با مردم هستیم و قطعاً به صورت منظم از ظرفیت رسانه‌ها در باب اطلاع‌رسانی و کمک گرفتن در مسیر توسعه استان بهره خواهیم برد تا در این امر موفق عمل کنیم.

وی تصریح کرد: هر چند بعد از گذشت ۹ ماه دیرهنگام به جمع خبرنگاران آمده و در برابر رسانه‌ها پاسخگو هستم اما در این ۹ ماه سعی کردیم تا از هر فرصت برای تعامل بهتر با رسانه‌ها استفاده کنیم و امیدواریم بعد از این به صورت منظم نشست‌های مطبوعاتی برگزار کرده و رسانه‌ها و آحاد جامعه را در جریان کارها و پیشرفت امور قرار دهیم.

استاندار اردبیل گفت: در شرایط حساس کنونی ما غیر از وظیفه خدمتگزاری، برای خود شأنی قائل نیستیم و هر کس جز این فکر کند، خیانت در حق مردم کرده است.

عاملی به شرایط استان و ابعاد مختلف محرومیت‌ها در نقطه مقابل شایستگی‌ها اشاره کرد و افزود: باید با همت دسته‌جمعی، پشتیبانی‌های اصحاب رسانه و فعالان کوشا در این زمینه به سمت پیشرفت و توسعه حرکت کنیم تا با دور شدن از فضای محرومیت، استان را در ریل توسعه قرار دهیم.

استاندار اردبیل تعامل بیشتر با اصحاب رسانه را در مسیر توسعه همه‌جانبه استان یادآور شد و خاطرنشان کرد: ما در گام نخست سعی کردیم تا با تدوین برنامه مدون در حوزه زیرساخت‌ها، تحول اقتصادی و عمران روستایی گام‌های جدی را برداریم تا شاخص‌های توسعه استان ارتقا یابد.

عاملی به وضعیت درآمدی پایین مردم استان اشاره کرد و ادامه داد: میزان درآمد مردم این استان نسبت به سرانه متوسط کشوری پایین است و در حقیقت سرانه متوسط درآمد مردم این استان نصف متوسط سرانه درآمدی کشور به حساب می‌آید و از به همین جهت باید منابع درآمدی را در استان ارتقا دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در ۲، سه سال آینده سعی بر این است تا تحول جدی در بخش درآمدی مردم ایجاد شده و حرکت‌های مطلوبی را در تأمین معیشت مردم شاهد باشیم.

عاملی ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف را برای توسعه صنعت گردشگری و تحول در بخش کشاورزی یادآور شد و بیان کرد: بخش گردشگری و کشاورزی ما در حال حاضر تولید ثروت نمی‌کند چرا که ما زیرساخت‌های لازم نظیر خطوط هوایی منظم، هتل‌های با استانداردهای بالا برخوردار نیستیم و بهتر است این حلقه‌های مفقوده را به نحوی جبران کرده و در صدد تولید ثروت در بخش گردشگری با جذب گردشگران خارجی بیاییم.

وی در ادامه اظهار کرد: در بخش کشاورزی نیز همین مشکل را داریم چرا که تولید محصولات کشاورزی با ارقام کنونی جوابگوی تولید ثروت استان نیست و باید هر چه سریع‌تر با استفاده از ارقام و گونه‌های جدید در بخش زراعی، باغی و حتی دامی به سمتی حرکت کنیم تا تولید ثروت انجام شده و بخشی از محرومیت‌ها نیز از بین برود.

عاملی در مورد تأمین زیرساخت‌ها تصریح کرد: در ۹ ماهی که در این استان خادم مردم هستم، در پروژه‌های زیرساختی به ویژه راه و راه آهن تلاشی جدی و خستگی‌ناپذیر داشتیم و سعی ما بر این بوده تا بزرگراه شمال به جنوب استان را اجرایی و عملیاتی کنیم.

وی در مورد محور پارس‌آباد به سربند گفت: از ۲۰ کیلومتر این مسیر، ۱۵ تا ۱۶ کیلومتر امسال افتتاح می‌شود و پل‌های خاص را نیز بنیاد مسکن در این مسیر در حال احداث دارد.

عاملی به ۴۰ کیلومتر مسیر سربند به مشگین‌شهر اشاره کرد و افزود: این قطعه با تلاش پیمانکار در حال احداث است و ۲۰ کیلومتر آن امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مابقی این مسیر به پیمانکاران واگذار خواهد شد تا شاهد عملیات اجرایی سریع‌تر در این مسیر بوده تا حوادث ناگوار جاده‌ای در این محور به حداقل برسد.

عاملی از بسته شدن پرونده بزرگراه اردبیل – مشگین‌شهر در سال‌جاری خبر داد و اضافه کرد: در کنار این محور مواصلاتی، بزرگراه اردبیل – سرچم نیز به طول ۱۷۸ کیلومتر در حال احداث است که ۷۸ کیلومتر آن امسال به شکل کامل آماده بهره‌برداری شده و در ۱۰۰ کیلومتر مابقی نیز به غیر از ۵۰ کیلومتر تونل‌ها، مابقی مسیر توسط پیمانکاران در مرحله اجرا است.

وی از اخذ ماده ۲۳ برای محور گرمی به بیله‌سوار و سرعت گرفتن اجرای این پروژه خبر داد و بیان کرد: محور کلور – درام نیز جز پروژه‌های مهم و حیاتی استان است که انتظار می‌رود با تکمیل این محورهای مواصلاتی حمل و نقل، ترانزیت و تردد مسافران و گردشگران با کمترین خطر همراه باشد.

عاملی در مورد تونل دوم حیران نیز ادامه داد: این تونل به دلیل توده ریزشی با تأخیر در حال بازگشایی است و تا ۲، سه هفته آینده بازگشایی آن به انجام رسیده و تا آخر امسال نیز شاهد بهره‌برداری از تونل دوم حیران خواهیم بود.

استاندار اردبیل در مورد پروژه ۱۸ ساله راه آهن اردبیل نیز اظهار کرد: ۴۵ کیلومتر مسیر راه آهن اردبیل به گره خورده بود که بعد از سفر رئیس جمهور به استان اردبیل و تخصیص اعتبار، سعی کردیم تا این مسیر را دوباره فعال کنیم.

وی تصریح کرد: از محل سفر رئیس جمهور یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع نقد به استان اختصاص یافت که از این میزان ۲۰۰ میلیارد تومان به راه آهن تخصیص یافته و تا ۳۱ شهریور بخش عظیمی از مراحل اجرایی این خط ریلی به سرانجام رسیده و به غیر از ۲، سه تونل و ریل‌گذاری در این مسیر، مابقی قطعات راه آهن اردبیل آماده ریل‌گذاری کامل خواهد شد.

عاملی گفت: تلاش ما بر این است تا به سرعت راه آهن اردبیل – میانه را تکمیل و این مسیر را به پارس‌آباد متصل کرده و از طریق تازه‌کند به جمهوری آذربایجان وصل کنیم.

استاندار اردبیل افزود: در کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان توافق شده تا این مسیر ریلی تا جمهوری آذربایجان ادامه پیدا کند که قطعاً پیگیری‌های لازم در دستور کار است.