به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا سیفی شامگاه پنجشنبه در دومین نشست با فعالان جبهه انقلاب فرهنگی خوزستان اظهار کرد: فرهنگ و مدیریت اجتماعی در خوزستان نیاز به فعال کردن جریان مردمی است.

وی افزود: در بخش فرهنگ باید جبهه انقلاب فرهنگی نیز حمایت و تقویت شود و باید هوشیار بود که مسائل فرعی در فرهنگ به اولویت اول تبدیل نشود چون دو قطبی کردن جامعه و مقابل هم قرار دادن اعضا جامعه، خواسته و غایت دشمن است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه سازی گفت: احیای این فرضیه یک وظیفه همگانی است و این فرضیه در همه شئون قابلیت عملیاتی شدن دارد.

سیفی با تاکید بر اینکه باید فرهنگ مصرف درست و بهینه آموزش داده شود و برای این امر از متخصصان کمک گرفته بشود، تصریح کرد: در این نهادینه کردن فرهنگ، نقش آموزش و پرورش بسیار حیاتی است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان گفت: آموزش و پرورش باید تربیت درست و اسلامی را محور قرار دهد.

وی افزود: در حوزه کتاب و کتابخوانی نیازمند تحول هستیم و باید این فرهنگ در مدارس جدی گرفته شود به ویژه اینکه جهت‌گیری آموزش و پرورش باید تقویت عدالت آموزش در مناطق محروم باشد.

سیفی به اهمیت تدوین تاریخ شفاهی اهواز اشاره کرد و گفت: جریان جوان فعال در این بخش حتماً حمایت شود و باید حوادث و اتفاقات مهم تاریخی خوزستان و اماکن دفاع مقدس شناسایی و زنده شوند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص دسترسی به مسئولان استان خوزستان بیان کرد: روحیه حاکم در مسئولان استان بین مردم بودن است و این آمادگی وجود دارد که به شکل شبانه روزی برای فرهنگ خوزستان نوکری مردم را کنیم.

این مقام مسئول ادامه داد: اصحاب رسانه، احزاب و سمن‌ها باید به کمک معاونت سیاسی بیایند تا فرهنگ سیاسی در استان ارتقا پیدا کند. خوزستان دانشگاه و حوزه پویا و فعالی دارد و این نخبگان باید وارد صحنه شوند و اجازه ندهند که پدیده‌های مثل قومیت گرایی در استان شکل بگیرد.

سیفی گفت: شاخص‌های هویت خوزستان باید تقویت شوند و این هویت دینی و ملی که متشکل از اقوام و زبان‌ها و رنگ است باید پرچم یک رنگ خوزستان باشد و همه نخبگان باید هویت انقلابی خوزستان را تقویت کنند چون این امر مانع از قوم گرایی می‌شود.