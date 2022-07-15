تشریح اجرای سیاست جدید دارویی/ از پوشش بیمه ای تا قیمت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین‌اللهی، در برنامه تلویزیونی صف اول در مورد طرح جدید وزارت بهداشت برای تأمین و تولید دارو با عنوان دارویار، اظهار داشت: همواره این سوال مطرح بوده که چرا باید در کشور مشکل دارو داشته باشیم و چرا باید مردم ما در تأمین دارو به مشکل بخورند.

وی افزود: به همین دلیل طرح دارویار شکل گرفت و اساتید برجسته ای را در این طرح شرکت دادیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه بررسی جوانب و کارهای کارشناسی طرح دارویار نزدیک به ۱۰ ماه زمان برد، گفت: ساعت‌های بسیاری را دوستان ما مشغول بررسی این طرح شدند و متخصصان، اساتید داروساز، اقتصاد دارو، اقتصاد سلامت و مدیریت به این طرح کمک کردند و با بررسی وضعیت و اطلاعات موجود راه‌کارهایی بررسی شد تا این مشکل حل شود.

عین اللهی به ظرفیت‌های موجود در ایران برای تولید و تأمین دارو اشاره و خاطرنشان کرد: ایران برای تولید و تأمین دارو، از نیروهای انسانی و دانشمندان بسیار برجسته و نیز از ظرفیت‌های کارخانه‌ای خوبی برخوردار است.

وی افزود: همچنین قدمت ما در داروسازی به سال‌ها قبل باز می‌گردد و نزدیک به یک قرن تجربه داروسازی داریم و ریشه داروسازی در ایران بوده است.

وزیر بهداشت با طرح این سوال که چرا به رغم همه این ظرفیت‌ها، باید مردم برای تهیه یک دارو معطل بمانند و دارو کمیاب شود و از بازار سیاه سر دربیاورد، تاکید کرد: برای پاسخ به همه این پرسش‌ها به دارویار رسیدیم.

عین‌اللهی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم باید اقدامی صورت گیرد که مردم نه تنها به تأمین داروی خود موفق شوند بلکه صنایع دارویی ما نیز بیش از پیش و با قوت به فعالیت خود ادامه دهد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر برخی از داروهای ضروری مردم مثل داروی بیماران مبتلا به دیابت و فشار خون تحت پوشش بیمه قرار نداشتند. بنابراین طرح جامعی به نام «دارویار» را راه اجرا کردیم.

وزیر بهداشت گفت: خوشبختانه این مهم از برنامه‌های رئیس جمهور نیز بود و ایشان مکرر به ما گوشزد می‌کردند که باید کاری کنید تا مردم بتوانند داروی خود را به آسانی تهیه کنند و هزینه داروی مردم کنترل شده، تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

عین اللهی در پاسخ به این پرسش که داروهایی که زیر پوشش بیمه قرار گرفته اند شامل چه داروهایی است، افزود: ما داروهایی که ضروری و نیز داروهایی را که دارای مصرف بالایی است، در اولویت قرار دادیم و برخی از داروها هم وجود دارد که تحت پوشش بیمه بوده و اکنون نیز هست اما پوشش آنها خیلی ضرورتی ندارد و مردم هم خیلی برای آنها مراجعه نمی‌کنند اما حجم آماری ایجاد می‌کنند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه ما این ۱۰۰ قلم دارو را عمدتاً از داروهایی انتخاب کردیم که مورد نیاز روزمره مردم است و در وهله نخست تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، گفت: این مژده را به مردم می‌دهیم که در مرحله دوم نزدیک به ۳۳۶ داروی دیگر را هم تحت پوشش بیمه قرار خواهیم داد.

وی ادامه داد: ظرف یکی دو هفته آینده با کارهای کارشناسی مورد نیاز در شورای عالی بیمه سلامت، نزدیک به ۳۶۶ قلم دارو را تحت پوشش بیمه اضافه خواهیم کرد.



وزیر بهداشت افزود: اهمیت این موضوع به این دلیل است که این داروها، مانند داروهای فشار خون، داروهایی هستند که مردم به صورت روزمره به آنان نیاز دارند؛ اینکه به مردم گفته شود شما حتماً باید دارو را آزاد از داروخانه خریداری کنید، منطقی نیست.

وی گفت: ما برخی از داروهای مسکن را نیز جزو داروهای تحت پوشش بیمه قرار دادیم؛ چرا که در این طرح نیاز مردم اهمیت بالایی دارد.

عین‌اللهی با بیان اینکه داروهای وارداتی که نمونه داخلی ندارند در طرح دارویار گنجانده نشده است، افزود: داروهای وارداتی در صورتی که بخواهد تغییر قیمت پیدا کند ارقام بالایی خواهد یافت بنابراین طی صحبتی که با رئیس جمهور و معاون اول صورت گرفت مقرر شد در این مرحله به سراغ داروهای وارداتی نرویم.

وی با بیان اینکه داروهای ما دو دسته هستند، گفت: اول داروهایی که صرفاً وارداتی هستند و در داخل هیچ گونه عملی روی آنها انجام نمی‌شود و دسته دوم داروهایی که با استفاده از مواد اولیه وارداتی ساخته شده و پس از تولید در کارخانه‌های ما بسته‌بندی می‌شوند.

وزیر بهداشت افزود: داروهای وارداتی چون به دلار خریداری می‌شوند، اگر قرار باشد با ارز آزاد دیده شوند، جهش قیمتی بالایی خواهند داشت. بنابراین در این مرحله این داروها با همان نرخ قبلی عرضه خواهند شد. از این رو داروها و لوازم پزشکی وارداتی در این طرح وارد نشده و ما آنها را به همان شکل گذشته توزیع خواهیم کرد.

عین اللهی افزود: با صحبت‌هایی که با شرکت‌های وارد کننده شده، هزینه‌های این اقلام پایین‌تر هم آمده است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا هزینه برخی از داروها از هفته گذشته پایین‌تر آمده است، گفت: دارویی که به صورت آزاد فروخته می‌شد، اکنون تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. طبیعتاً یک شرکت وقتی محصولاتش تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد فروش بیشتری خواهد داشت و می‌تواند نرخ را پایین‌تر بیاورد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: اکنون بسیاری از شرکت‌های دارویی اصرار دارند که اقلام دارویی آنان تحت پوشش بیمه قرار گیرد و در این صورت ۲۰ الی ۳۰ درصد از قیمت آن را کاهش می‌دهند.

عین‌اللهی با بیان اینکه بیمه‌ها در همه جای دنیا کمک کار نظام سلامت هستند، یادآور شد: ما در سلامت شدیداً به بیمه اعتقاد داریم چون باعث می‌شود وقتی اقلام دارویی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد، شرکت‌ها داوطلبانه قیمت را پایین بیاورند چرا که فروششان بالا می‌رود.

وی در پاسخ به این سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه چه تعداد از افراد تحت پوشش بیمه قرار دارند و در چهارچوب این طرح می گنجند، گفت: یکی از سیاست‌هایی که دولت در برنامه‌های خود اعلام کردند این بود که ما باید بیمه همگانی داشته باشیم چرا که یکی از حقوق مهم مردم برخورداری از سلامت است؛ یعنی ما باید بتوانیم سلامت را برای مردم ایجاد کنیم.

وزیر بهداشت گفت: برای این مهم تنها راه مطمئن و تضمین کننده در جهت درمان بیماری‌های مردم، بیمه است. بنابراین تقویت بیمه‌ها یکی از مهمترین مسائل است که به آن توجه شده است.

عین اللهی یادآور شد: متأسفانه در برخی از سال‌ها میزان مخارج مردم برای سلامت بالای ۴۵ الی ۴۶ درصد بود اما پرداخت از جیب مردم باید از ۴۶ درصد حداقل نصف شود یعنی به ۲۳ تا ۲۴ درصد برسد.

وی تاکید کرد: تنها راه برای رسیدن به این هدف بیمه‌ها هستند به همین دلیل با همراهی رئیس مجلس و نمایندگان ملت ۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه همگانی اعتبار گذاشته شد و سه دهک پایین جامعه یعنی ۶ میلیون نفر را در همین چند ماه گذشته تحت پوشش بیمه قرار دادیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه بیمه همگانی یکی از خدمات مؤثر برای ارتقای سلامت مردم است، گفت: این مژده را به مردم می‌دهیم که که بیمه همگانی پس از سال‌ها محقق شده و ما با همین زیرساخت‌های بیمه توانستیم طرح دارویار را اجرا کنیم چون اگر مردم بیمه نشوند این طرح قابل اجرا نخواهد بود.

عین‌اللهی با بیان اینکه شاید تعدادی از هموطنان ما به ویژه سه دهک پایین جامعه اطلاع نداشته باشند که بیمه شده اند، افزود: این افراد وقتی کد ملی خود را در سامانه وارد می‌کنند متوجه می‌شوند که بیمه شده اند.

وی با بیان اینکه حدود ۴۶ میلیون نفر را تحت پوشش بیمه سلامت قرار دادیم، افزود: ۹۰ درصد از مردم هم تحت پوشش بیمه همگانی قرار گرفته و خواهند گرفت. ما این آمادگی را داریم در ۶ ماه آینده حتی بدون آزمون وسع افرادی را که بیمه نشده اند تحت پوشش بیمه قرار دهیم تا خدماتی که در حوزه سلامت لازم است ث به این افراد ارائه شود.

وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا در خدمات پوشش بیمه‌ای بین افرادی که رایگان بیمه شده اند و یا سایر بیمه شدگان تفاوت وجود دارد یا خیر، گفت: هیچ تفاوتی وجود ندارد و هر کسی که بیمه سلامت داشته باشد با مراجعه به مراکز ما می‌تواند خدمات دریافت کند.

عین اللهی به ظرفیت‌های نیروی انسانی، بیمارستانی و تجهیزات بیمارستانی در کشور اشاره و تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم به مردم خدمات بهداشتی و درمانی ارائه دهیم دارای زیرساخت‌های لازم هستیم اما مشکل اصلی امروز ما بهره وری است.

وی افزود: باید شرایطی ایجاد کنیم تا از این امکانات به نحو مطلوب برای مردم عزیز استفاده شود که با طرح دارویار و امکاناتی که به مراکز بهداشتی و درمانی ما اضافه می‌شود، می‌توانیم خدمات درمانی و بهداشتی با کیفیت‌تری به مردم ارائه دهیم.



وزیر بهداشت با بیان اینکه اگر هر بیماری با هر ملیتی به شکل اورژانسی به مراکز درمانی ما مراجعه کند حتماً به وی خدمات داده و بلافاصله او را بیمه می‌کنیم، گفت: نباید اینگونه باشد که به وی بگویند شما چون بیمه نیستید به شما خدمات ارائه نمی‌دهیم چرا که جان وی در خطر است.