تأکید معاون استاندار بر هوشیاری در جنگ شناختی و تقویت پدافند سایبری

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان با اشاره به ایام معصومین (ع) و تبریک ماه ربیعالاول، اظهار کرد: این سال، شاهد دو اربعین بزرگ بودیم؛ نخستین اربعین با تشییع باشکوه رهبر شهید که با حضور بیبدیل مردم در داخل و خارج از کشور، پاسخ کوبندهای به بدخواهان نظام بود و دومین اربعین، مراسم اربعین حسینی بود که با مدیریت ستاد استان و مشارکت گسترده ۱۸۱ موکب، شکوه خاصی داشت.
وی با اشاره به ساختار ستاد استان، افزود: ستاد استان با همکاری ۱۳ کمیته تخصصی و مشارکت گسترده دستگاههای اجرایی، فرمانداران و صنایع بزرگی نظیر فولاد مبارکه، ذوبآهن و پالایشگاه، توانست مدیریت بیسابقهای در حوزه حملونقل و اسکان ایجاد کند. سازماندهی ۱۱۰۰ دستگاه اتوبوس و همکاری بیدریغ شهرداریهای تهران و اصفهان، از جمله نقاط قوت این مسیر بود.
صالحی در ادامه با اشاره به ویژگیهای اربعین امسال در استان اصفهان، ضمن تمجید از برنامهریزیهای حوزه حملونقل و ارائه بلیت رفت و برگشت به زائران برای جلوگیری از مشکلات مرزی، خاطرنشان کرد: اصفهان به دلیل موقعیت مرکزی خود، نقش ویژهای در پشتیبانی از زائران سایر استانها ایفا کرد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن اشاره به شرایط ویژه امنیتی و رویدادهای اخیر، بر ضرورت مقابله با تهدیدات غیرمستقیم تاکید کرد و گفت: دشمن همواره در تلاش است تا از طریق نشر شایعات، روایتهای منفی و ایجاد فضای روانی مسموم، میان مردم و مسئولان شکاف ایجاد کند. این جنگهای شناختی با هدف ایجاد بیاعتمادی و قطببندی جامعه طراحی شده است.
وی با اشاره به دستورالعملهای شورای امنیت در حوزه پدافند غیرعامل، افزود: بسیار مهم است که دستگاهها در حوزه سایبر و زیرساختهای حیاتی مانند آب، برق، گاز و بانکها، مراقبتهای لازم را به عمل آورند. پیشبینی و تقویت پدافند غیرعامل در این حوزهها از اهمیت بالایی برخوردار است تا از آسیبهای جبرانناپذیر به زندگی مردم و حیثیت نظام جلوگیری شود.
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