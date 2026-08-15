به گزارش خبرنگار مهر، سهراب مرادی سرمربی تیم ملی وزنهبرداری نوجوانان و جوانان، درباره عملکرد نمایندگان ایران در مسابقات آسیایی اظهار داشت: در این مسابقات در دو رده سنی نوجوانان و جوانان شرکت کردیم. در رده نوجوانان با هفت وزنهبردار حضور داشتیم و خدا را شکر توانستیم در بخش مدالی با قدرت عنوان نخست را به دست بیاوریم و در امتیازی نیز در جایگاه دوم قرار بگیریم.
وی ادامه داد: در دسته ۷۰ کیلوگرم رضا زمانی را داشتیم که عملکرد خیلی خوبی داشت. او هنوز دو سال دیگر در رده سنی نوجوانان فرصت دارد و میتواند در مسابقات آینده پیشرفت بیشتری داشته باشد.
مرادی درباره محمدجواد بیرانوند گفت: بیرانوند توانست در یکضرب، دوضرب و مجموع رکورد جهان را به ثبت برساند که اتفاق بسیار خوبی بود.
سرمربی تیم ملی نوجوانان و جوانان درباره کیان ولیپور نیز عنوان کرد: کیان ولیپور وزنش پایین بود، اما من در رده سنی نوجوانان بهشدت با کاهش وزن مخالفم. تشخیص من این بود که در وزن بالاتر شرکت کند. او سال آینده هم در رده نوجوانان فرصت دارد و وزنهبردار بسیار خوبی است.
وی افزود: در دسته ۸۵ کیلوگرم محمدامین دادوند را داشتیم. او در مسابقات مصر عملکرد خوبی نداشت، اما اینجا توانست عملکرد بسیار بهتری داشته باشد، حرکات صحیح خوبی ثبت کند و مدال طلا بگیرد.
مرادی درباره مهدی عسکری در دسته ۹۴ کیلوگرم گفت: مهدی عسکری هم از نوجوانانی است که سال آینده همچنان در این رده سنی حضور خواهد داشت. او در تمرینات بسیار خوب بود و رکوردهای خوبی ثبت کرده بود، اما در مسابقات و بهخصوص در دوضرب نتوانست نمایشی را که انتظار داشتیم ارائه کند که شاید به دلیل نخستین تجربه بینالمللی او باشد.
سرمربی تیم ملی ادامه داد: در دسته فوقسنگین نیز دو وزنهبردار داشتیم که هر دو توانستند رکوردهای جهان را جابهجا کنند. یکی از آنها در مجموع رکورد جهان را ثبت کرد و عباس پوریان نیز در یکضرب و مجموع رکورد جهان را به نام خود ثبت کرد. این وزنهبرداران هنوز فرصت دارند و میتوانند در سال آینده رکوردهای خود را ارتقا دهند.
مرادی تأکید کرد: در مجموع، بچهها عملکرد خیلی خوبی داشتند و این نتیجه نوید میدهد که این تیم آینده بسیار خوبی برای وزنهبرداری ایران داشته باشد. سه نفر از وزنهبرداران ما نیز توانستند رکوردهای جهان را ثبت کنند که اتفاق بسیار ارزشمندی است.
وی درباره عملکرد تیم جوانان نیز گفت: در رده جوانان از نظر امتیازی به مقام سوم رسیدیم، اما در بخش مدالی با قدرت عنوان نخست را به دست آوردیم. محمدجواد بیرانوند در هر دو رده نوجوانان و جوانان شرکت کرد و در رده جوانان توانست مدال طلا بگیرد.
مرادی درباره عملکرد محمدامین دادوند در رده جوانان اظهار داشت: دادوند در نوجوانان عملکرد خوبی داشت، اما باید پیشرفت بیشتری داشته باشد تا بتواند خودش را به سطح رده جوانان برساند.
وی افزود: در دسته ۹۴ کیلوگرم امیرمحمد رحمتی را داشتیم که متأسفانه نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد. او در تمرینات بسیار خوب بود و رکوردهای خوبی ثبت کرده بود، اما در مسابقه نتوانست همان عملکرد را تکرار کند.
سرمربی تیم ملی درباره حمید زارعی گفت: حمید زارعی خدا را شکر عملکرد بسیار خوبی داشت، شش حرکت صحیح ثبت کرد و توانست رکورد جهان را به ثبت برساند. بدن او بسیار آماده بود و میتوانست بهترین وزنهبردار جوانان شود، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد و او به عنوان بهترین وزنهبردار نوجوانان انتخاب شد.
مرادی درباره فرهاد قلیزاده در دسته ۱۱۰ کیلوگرم نیز گفت: فرهاد قلیزاده توانست مدال طلا کسب کند و عملکرد خوبی داشت. در یکی از حرکات فشار روی آرنج او ایجاد شد و فکر میکنم همین مسئله باعث شد نتواند حرکت مورد نظر را ادامه دهد.
وی درباره سنگینوزنهای تیم جوانان عنوان کرد: در سنگینوزن، چند نوجوان را در رده جوانان قرار داده بودیم تا بتوانیم آنها را برای رقابت در این رده محک بزنیم.
وی گفت: تصورمان این بود که با توجه به شرایط سنی، این وزنهبرداران بتوانند در جوانان هم رقابت کنند، اما در نهایت آنها را از هم جدا کردند. با این حال، رکوردهای خوبی در رده جوانان ثبت شد.
مرادی درباره طاها نعمتی گفت: تاها نعمتی حدود یک ماه قبل از ناحیه زانو آسیب دیده بود، اما در ۲۵ روز پایانی تمرینات خوبی داشت و رکوردهای خوبی هم ثبت کرده بود. انتظار بیشتری از او داشتیم، اما نتوانست رکوردهایی را که در تمرینات ثبت کرده بود در مسابقه تکرار کند.
وی در ارزیابی کلی تیم اظهار داشت: در مجموع بچهها خیلی خوب بودند و از نظر آینده میتوانیم به این تیم امیدوار باشیم. همین تیم حدود سه ماه پیش در مسابقات مصر توانست قهرمانی جهان را به دست بیاورد و اینجا هم هدف ما این بود که ابتدا بچهها نخستین تجربه بینالمللی خود را به دست بیاورند، با فضای مسابقات خارج از کشور آشنا شوند و بدانند رقابت در کشورهای دیگر چه شرایطی دارد.
سرمربی تیم ملی ادامه داد: هدف دیگر ما کسب مدالهای خوب و ثبت رکوردهای جهان در دو، سه وزن بود که خدا را شکر این اتفاق افتاد و حتی چهار رکورد جهان نیز به ثبت رسید. از این بابت خدا را شکر میکنیم که توانستیم چنین نتیجهای رقم بزنیم.
مرادی با اشاره به اهمیت این رقابتها برای آینده تیم ملی گفت: این مسابقات برای ما یک محک جدی بود تا تیم برای مسابقات جهانی آینده آماده شود. بیش از نیمی از نوجوانان ما سال آینده نیز در این رده سنی فرصت دارند و در جوانان هم تیم بسیار خوبی داریم. امیدواریم با استفاده از این تجربه، در مسابقات جهانی سال آینده تیمی پرقدرت و در حد نام ایران داشته باشیم.
وی درباره ثبت رکوردهای جهان نیز گفت: ثبت رکورد جهان ارزش بسیار زیادی دارد، چون نام ایران در جدول رکوردها ثبت میشود. یک وزنهبردار باید از نظر ذهنی و بدنی بسیار آماده باشد تا بتواند در یکضرب، دوضرب و مجموع رکورد جهان را جابهجا کند. دو نفر از وزنهبرداران ما این کار را انجام دادند و حمید زارعی نیز در رده جوانان رکورد جهان را ثبت کرد.
مرادی خاطرنشان کرد: این مسابقات برای ما حتی اگر مسابقات جهانی هم بود، همین اهمیت را داشت. نفراتی که در این رقابتها بهترین عملکرد را داشتند و رکوردهای جهان را ثبت کردند، نشان دادند که ظرفیت بالایی دارند. من دیدم که بسیاری از بچهها با تمام توان جنگیدند و عملکرد خوبی داشتند. این نفرات میتوانند آینده بسیار خوبی برای وزنهبرداری ایران رقم بزنند و هدف ما این است که سال آینده برای قهرمانی جهان با قدرت آماده شویم.
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