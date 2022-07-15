روند تهیه و پخت غذای زائران تحت نظارت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند روز پنجشنبه پس از بازدید از آشپزخانههای مرکزی زائران خانه خدا گفت: هر ساله با توجه به دستورالعملهایی که توسط مرکز پزشکی از سالها قبل برای سازمان حج و زیارت به منظور یکنواخت کردن پخت و فراهم شدن شرایط مناسب تغذیه برای زائران همراه با نظارت مستقیم صادر شده بود، نظارت انجام میشود.
وی ادامه داد: پیشتر نظارت غیر متمرکز بود و آشپزی برای زائران در آشپزخانههای مختلف در هتلها انجام میشد اما چند سال است که آشپزخانههای مرکزی در مکه مکرمه و مدینه منوره مستقر شده است که مسئولیت پخت با ایرانیان است و آشپزها هم از ایران اعزام میشوند و این آشپزخانهها بهصورت متمرکز تحت نظر بهداشتی ما قرار دارد.
رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه پخت در این آشپزخانههای مرکزی، صنعتی و مکانیزه انجام میشود، اظهار کرد: غذا به وقت، مناسب و گرم در اختیار همه زائران هتلهای محل استقرار قرار میگیرد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه غذا بحث مهمی در تغذیه و بهداشت انسان به شمار میرود، از این رو نظارتهای کافی توسط کارشناسان تغذیه و بهداشت در این آشپزخانهها انجام میشود.
کولیوند تاکید کرد که آشپزخانهها کاملاً صنعتی و مکانیزه فعالیت میکند و هر ساله مسئولان مرکز پزشکی هم از این آشپزخانهها بازدید دارند.
به گفته وی، آشپزخانههای مرکزی به طور معمول روزانه یا یک روز در میان توسط کارشناسان بهداشتی مرکز پزشکی بازدید، کنترل و نظارت میشود و کارشناس تغذیه هم در این نظارتها حضور دارد.
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