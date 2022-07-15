به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، قاسم عموعابدینی در نشست شورای دانشگاه تهران که با حضور اعضای هیأت رئیسه و رؤسای دانشکدگان، دانشکدهها، پردیسها، مراکز و مؤسسات وابسته به دانشگاه تهران برگزار شد، در بیان ضرورت اجرای طرح تحول آموزش عالی، گفت: رتبه جهانی تولید علم جمهوری اسلامی ایران طی هفت، هشت سال گذشته در محدوده ۱۴ تا ۱۶ بوده و تغییری در آن ایجاد نشده است. بنابراین باید مقاومت در برابر تحول را بشکنیم و قبول کنیم برای تغییر اکوسیستمی که به آن عادت کردهایم، نیاز به اراده و تحرک برای تحول داریم. شکلگیری بینرشتهایها یکی از این اقدامات تحولی بوده است.
وی در ادامه تبیین ضرورت اعمال رویکرد تحولی در آموزش عالی، اظهار کرد: بخش مهمی از شغلهای موجود تا ۱۰ سال آینده اصلاً وجود ندارند یا تغییر شکل میدهند؛ بنابراین لازم است که محتواهای درسی، رشتهها و محتوای رشتهها متناسب با نیازها تغییر کنند.
عموعابدینی درباره طرح تحول آموزش عالی در دولت سیزدهم، گفت: سند تحول آموزش عالی در دولت سیزدهم در جمعهای نخبگی مختلف به شور گذاشته شده و در این سند، ۴ چالش آموزش عالی، ۸ عامل ایجاد این چالشها و ۳۱ راهکار رفع چالشها دیده شده است.
وی از ناکارآمدی در نظام حکمرانی و اداره دانشگاه، توسعهنیافتگی نظام فرهنگی و ضعف در همکاریهای علمی و بینالمللی به عنوان برخی چالشهای آموزش عالی که در این سند مطرح شده است نام برد.
معاون وزیر علوم، پیادهسازی کامل آمایش آموزش عالی، تحول در نظام جذب، پیشتازی رویکرد فعال آموزشی، بکارگیری فناوری و روشهای آموزشی جدید، اصلاح نظام حکمرانی، ارتقای نظام سنجش و پذیرش دانشجو و بروزرسانی برنامههای درسی را از جمله راهکارهای عبور از چالشهای آموزش عالی دانست و افزود: بخش عمده تحول در آموزش عالی باید در خود آموزش اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه طرح تحول حوزه آموزشی در سه سطح سیاستگذاری، فرآیندها و محتوا شکل میگیرد، خاطرنشان کرد: چارهای جز برنامه تحول آموزشی نداریم. اگر تحول در آموزش عالی میخواهد به صورت قوی شکل بگیرد باید دانشگاههای بزرگ به میدان بیایند و در نقش دانشگاه معین به دیگر دانشگاهها نیز کمک کنند.
معاون وزیر علوم افزود: وزارت علوم نباید برای یک به یک دانشگاهها نسخه بنویسد، بلکه خود دانشگاهها باید بر حسب شرایط خود و طرح جامع و چارچوبی که ابلاغ کردیم، برنامهریزی و عمل کنند و هیأت امنا و شورای دانشگاه تصمیم بگیرند.
معاون آموزشی وزیر علوم همچنین در بخش دیگر سخنانش با تفکیک مأموریتهای دانشگاهها به دو بخش خاص و عام، اظهار داشت: آمایش آموزش عالی فقط ساماندهی نیست؛ بلکه ماموریتگرایی، رتبهبندی و مهارتافزایی جزو برنامههای تحولی در آمایش آموزش عالی است. به عنوان نمونه تعداد محدودی از دانشگاهها دارای این ظرفیت هستند که به حوزه هوش مصنوعی به عنوان یک مأموریت خاص ورود پیدا کنند. اما همه دانشگاهها وظیفه دارند که به مأموریت ارتباط با صنعت به عنوان یک مأموریت عام ورود داشته باشند. در مأموریت عام قرار شده است که پذیرش دانشجو مطابق مطابق نیازهای کشور صورت گیرد.
عموعابدینی با اشاره به تجربه موفق حضوری شدن آموزش از ابتدای سال ۱۴۰۱، گفت: حضوری شدن آموزش کار سختی بود و مقاومتهایی وجود داشت ولی با مدیریت بسیجی، جهادی و عالمانه رؤسای دانشگاهها به ویژه رئیس دانشگاه تهران و با اعتقاد به اینکه دانشجو روح دانشگاه است، این مهم اتفاق افتاد.
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تداوم آموزش غیرحضوری را در آموزش باکیفیت امری مهم خواند و تصریح کرد: وقتی آموزش حضوری در دانشگاه تهران شروع شد، تلاش دیگر دانشگاهها برای ازسرگیری آموزش حضوری دوچندان شد.
عموعابدینی در اعلام نظر درباره شرایط آموزش دانشگاهها در صورت اوجگیری دوباره کرونا نیز اظهار داشت: حتی اگر شیوع کرونا دوباره افزایشی شود، به هیچ وجه تعطیلی نداریم بلکه باید بر روی «آموزش ترکیبی» کار کنیم.
وی در تبیین نقش و جایگاه دانشگاه تهران در اجرای رویکردهای تحولی گفت: یکی از محورهای کلیدی آموزش عالی در کشور، دانشگاه تهران است و معتقدیم اگر نماد آموزش عالی حرکت کند، مسیر تحولی در کشور تسهیل میشود. دانشگاه تهران در گذشته نیز محور اصلی بخش مهمی از تحولات در مباحث دانشگاهی ایران و نقشآفرین در توسعه اجتماعی، فرهنگی و آموزش عالی کشور بوده است.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ۲ درصد تولید علم دنیا متعلق به ایران است، خاطرنشان کرد: بررسیها نشان میدهد که بخش مهمی از تولید علم کشور متعلق به دانشگاه تهران است و این آمارها نشاندهنده جایگاه ممتاز دانشگاه تهران در حوزه علمداری حرکتهای علمی و نقشآفرینی عمده این دانشگاه در حوزه تولید علم کشور است.
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