به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، روز شنبه بیست و پنجم تیرماه، مراسم نکوداشت حمید منوچهری هنرمند فرهیخته و پیشکسوت نمایش‌های رادیویی با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، دانشگاه علامه طباطبایی و بنیاد بین‌المللی غدیر برگزار می‌شود.

این مراسم به همت اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، دانشگاه علامه طباطبایی، بنیاد بین‌المللی غدیر و به مناسبت رونمایی از کتاب صوتی نهج‌البلاغه بر اساس ترجمه زنده یاد محمد دشتی به روایت صدای ماندگار حمید منوچهری، با حضور جمع شاخصی از اساتید حوزه و دانشگاه، هنرمندان و اهالی فرهنگ، ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه، بیست و پنجم تیرماه برگزار می‌شود و به صورت زنده از رادیو نمایش و رادیو غدیر و ایران صدا پخش خواهد شد.

همچنین این برنامه به صورت تصویری از سایت رادیو نمایش نیز پخش می‌شود.