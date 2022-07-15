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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۰۹

برگزاری نکوداشت حمید منوچهری هنرمند نمایش‌های رادیویی

برگزاری نکوداشت حمید منوچهری هنرمند نمایش‌های رادیویی

مراسم نکوداشت حمید منوچهری هنرمند فرهیخته و پیشکسوت نمایش‌های رادیویی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، روز شنبه بیست و پنجم تیرماه، مراسم نکوداشت حمید منوچهری هنرمند فرهیخته و پیشکسوت نمایش‌های رادیویی با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، دانشگاه علامه طباطبایی و بنیاد بین‌المللی غدیر برگزار می‌شود.

این مراسم به همت اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، دانشگاه علامه طباطبایی، بنیاد بین‌المللی غدیر و به مناسبت رونمایی از کتاب صوتی نهج‌البلاغه بر اساس ترجمه زنده یاد محمد دشتی به روایت صدای ماندگار حمید منوچهری، با حضور جمع شاخصی از اساتید حوزه و دانشگاه، هنرمندان و اهالی فرهنگ، ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه، بیست و پنجم تیرماه برگزار می‌شود و به صورت زنده از رادیو نمایش و رادیو غدیر و ایران صدا پخش خواهد شد.

همچنین این برنامه به صورت تصویری از سایت رادیو نمایش نیز پخش می‌شود.

کد مطلب 5538721

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