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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

مسجد صاحب‌الزمان (عج) دهدشت، مسجد برتر کشور شد

مسجد صاحب‌الزمان (عج) دهدشت، مسجد برتر کشور شد

یاسوج-همزمان با روز جهانی مسجد، فعالان مساجد کهگیلویه و بویراحمد در آیین ملی «تکریم فعالان مساجد» در مسجد مقدس جمکران تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه همزمان با روز جهانی مسجد، آیین ملی «تکریم فعالان مساجد» با حضور فعالان مسجدی از سراسر کشور در مسجد مقدس جمکران برگزار و از برگزیدگان مسجدی استان کهگیلویه و بویراحمد تجلیل به عمل آمد.

معاون بسیج مساجد و محلات سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص گفت: بیش از ۲۰ نفر از ارکان فعال مساجد استان، شامل ائمه جماعات، فرماندهان پایگاه‌های مقاومت، خادمان و اعضای هیئت امنا، در این آیین ملی حضور داشتند.

سرهنگ علی محمدی افزود: حضور بانوان به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت و خادم مسجد از نکات برجسته مشارکت استان در این رویداد بود و نشان‌دهنده نقش مؤثر بانوان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد است.

وی همچنین از انتخاب مسجد صاحب‌الزمان (عج) شهر دهدشت به عنوان «مسجد برتر» در سطح کشور خبر داد و اظهار کرد: این مسجد به دلیل فعالیت‌های چشمگیر و شاخص خود موفق به کسب این عنوان شد.

معاون بسیج مساجد و محلات سپاه فتح استان با اشاره به شعار این دوره از مراسم با عنوان «به نام امام شهید» تصریح کرد: پاسداشت روز جهانی مسجد، تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد و ایجاد انگیزه در میان فعالان مسجدی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این همایش ملی است.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات ارزشمند این رویداد طی چهار سال اخیر، نام‌گذاری هر دوره از مراسم به یاد یکی از شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی است که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پیوند فعالیت‌های مسجدی با آرمان‌های شهدا انجام می‌شود.

سرهنگ محمدی در پایان ابراز امیدواری کرد با گسترش برنامه‌های حمایتی و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد، در سال‌های آینده شاهد حضور گسترده‌تر و مشارکت حداکثری فعالان مساجد استان کهگیلویه و بویراحمد در این رویداد ملی باشیم.

کد مطلب 6926133

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