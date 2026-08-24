به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه همزمان با روز جهانی مسجد، آیین ملی «تکریم فعالان مساجد» با حضور فعالان مسجدی از سراسر کشور در مسجد مقدس جمکران برگزار و از برگزیدگان مسجدی استان کهگیلویه و بویراحمد تجلیل به عمل آمد.
معاون بسیج مساجد و محلات سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص گفت: بیش از ۲۰ نفر از ارکان فعال مساجد استان، شامل ائمه جماعات، فرماندهان پایگاههای مقاومت، خادمان و اعضای هیئت امنا، در این آیین ملی حضور داشتند.
سرهنگ علی محمدی افزود: حضور بانوان به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت و خادم مسجد از نکات برجسته مشارکت استان در این رویداد بود و نشاندهنده نقش مؤثر بانوان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مساجد است.
وی همچنین از انتخاب مسجد صاحبالزمان (عج) شهر دهدشت به عنوان «مسجد برتر» در سطح کشور خبر داد و اظهار کرد: این مسجد به دلیل فعالیتهای چشمگیر و شاخص خود موفق به کسب این عنوان شد.
معاون بسیج مساجد و محلات سپاه فتح استان با اشاره به شعار این دوره از مراسم با عنوان «به نام امام شهید» تصریح کرد: پاسداشت روز جهانی مسجد، تقویت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مساجد و ایجاد انگیزه در میان فعالان مسجدی از مهمترین اهداف برگزاری این همایش ملی است.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات ارزشمند این رویداد طی چهار سال اخیر، نامگذاری هر دوره از مراسم به یاد یکی از شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی است که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پیوند فعالیتهای مسجدی با آرمانهای شهدا انجام میشود.
سرهنگ محمدی در پایان ابراز امیدواری کرد با گسترش برنامههای حمایتی و تقویت ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی مساجد، در سالهای آینده شاهد حضور گستردهتر و مشارکت حداکثری فعالان مساجد استان کهگیلویه و بویراحمد در این رویداد ملی باشیم.
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