متا به ترویج نفرت و خشونت در فیس بوک اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، متا نخستین گزارش سالانه حقوق بشر خود را منتشر کرد. این درحالی است که شرکت مذکور متهم است سالها نسبت به آزار آنلاینی که به خشونت در نقاط مختلف جهان (از جمله هندو میانمار) شده، بی تفاوت بوده است.

در گزارش مذکور که بررسی های انجام شده در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی را پوشش می دهد شامل خلاصه ای از ارزیابی تاثیرات جنجالی موارد مرتبط با حقوق بشر در هند است. متا به شرکت حقوقی «فولی هوگ» ماموریت داده بود تا این تحقیق را انجام دهد.

گروه های حامی حقوق بشر خواستار انتشار ارزیابی وضعیت هند به طور کامل شده اند. آنها طی نامه ای در ماه ژانویه متا را متهم کردند از انجام تحقیق در این باره طفره می رود.

متا در خلاصه گزارش مذکور اعلام کرده این شرکت متوجه ریسک های برجسته حقوق بشری در پلتفرم های متا شده که از جمله آنها می توان به ترویج نفرت اشاره کرد که به خشونت و تبعیض منجر می شود.

همچنین این شرکت اعلام کرد ارزیابی مذکور اتهامات مربوط به تبعیض در بازبینی محتوا را بررسی نکرده است.

راتیک آسوکان نماینده سازمان دیده بان بین المللی مدنی هند(India Civil Watch International ) که در این ارزیابی شرکت کرده ، معتقد است خلاصه مذکور در حقیقت تلاش متا برای لاپوشانی یافته های تحقیقات است.

او در این باره می گوید: این نشانه کاملاً واضح است که متا از اطلاعات به دست آمده در گزارش چندان راضی نبوده است. این شرکت باید حداقل جسارت به خرج دهد و خلاصه اجرایی را منتشر کند تا ما بتوانیم یافته های شرکت حقوقی مستقل را ببینیم.

متا در تحقیق خود نوشته توصیه هایی برای هند را بررسی کرده اما نسبت به اجرای آنها متعهد نبوده است.