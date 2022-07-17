قانون جدید انگلیس ساختمان های امنیتی را در معرض خطر قرار می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، روسای پلیس انگلیس هشدار داده اند یک قانون جدید برخی از حساس ترین ساختمان های این کشور را در معرض ریسک های بزرگ امنیتی قرار می دهد زیرا به شرکت های ارتباطاتی خارجی اجازه ورود به ساختمان های مذکور را می دهد.

پلیس متروپولیتن به وزرای دولت انگلیس اعلام کرده لایحه ارائه شده توسط نادین دوریس (وزیر فرهنگ) به طور قانونی به شرکت های ارتباطاتی اجازه می دهد به ساختمان هایی مانند «نیواسکاتلندیارد» دسترسی داشته باشند. اکنون بیم آن وجود دارد که چنین تغییراتی ساختمان های سازمان های اطلاعاتی MI۵ و MI۶ را در معرض چنین خطری قرار دهد.

روسای پلیس مکررا درباره این قانون ابراز نگرانی کرده اند. آنها معتقد هستند چنین قانونی به شرکت ها اجازه می دهد تا برای نصب تجهیزات مخابراتی در محل،‌ وارد ساختمان هایی مانند مقر پلیس لندن شوند.

به گفته منابع آگاه با تصویب این لایحه شرکت های مخابراتی مختلف از جمله موسسات متعلق به دولت های متخاصم (مانند چین) نیز می توانند وارد ساختمان های حساس شوند.

در حال حاضر دولت انگلیس مشغول حذف تجهیزات اینترنت ۵G شرکت های چینی از زیرساخت ارتباطات خود است زیرا نگرانی هایی درباره سواستفاده از این تجهیزات برای خرابکاری یا ایجاد اختلال در شبکه زیرساخت کشور وجود دارد.

در این میان وزرای کابینه دولت بدون توجه به نگرانی های ذکر شده، سعی در تصویب لایحه «امنیت محصول و زیرساخت ارتباطات» داشته اند. این لایحه در ماه می در مجلس عوام تصویب شد و قرار است به زودی به قانون تبدیل شود.