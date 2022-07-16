تمهیدات جدید آمازون در اروپا برای فرار از جریمه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، در همین راستا کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار بازخورد مردم درباره پیشنهاداتی از سوی آمازون شده که طبق آن فروشندگان طرف ثالث شانس بیشتری برای رقابت با محصولات آمازون خواهند داشت.

این شرکت اعلام کرده در شرایطی که رقابتی بین فروشندگان این پلتفرم وجود دارد، چه از طریق ابزارهای خودکار و چه از طریق دسترسی کارمندان، از داده های خصوصی فروشندگان استفاده نخواهد کرد.

همچنین آمازون تعهد کرده شرایط غیرتبعیض آمیز برای فروشندگان طرف ثالث ایجاد کند تا بتوانند به مشتریان سرویس «پرایم» کالا بفروشند. این شرایط شامل گزینه های مختلف در نحوه ارسال محموله و سرویس های لجستیکی است.

علاوه برآن آمازون از داده های فروشندگان سرویس پرایم برای ارتقای فعالیت های خود استفاده نمی کند.

در کنار این موارد، شرکت آمریکایی تعهد کرده تا هنگام رده بندی فروشندگان در بخش Buy Box به شیوه ای عادلانه رفتار کند. این بخش به مشتریان اجازه می دهد به سرعت کالاهایی را بخرند.

شهروندان اتحادیه اروپا می توانند تا ۹ سپتامبر در این باره اظهار نظر کنند. هرگونه شرایطی که مورد تایید اتحادیه اروپا باشد، به مدت ۵ سال اجرا می شود و یک متولی بر فرایند اجرای آن نظارت و به کمیسیون گزارش می دهد.

طبق اطلاعات موجود آمازون باید این شرایط را درکل اتحادیه اروپا فراهم کند البته تغییرات Buy Box و پرایم در ایتالیا اجرا نمی شود. زیرا این کشور پیش تر از آمازون خواسته بود شیوه فعالیت خود را تغییر دهد.

آمازون در بیانیه ای اعلام کرد همچنان معتقد است اتحادیه اروپا به طور ناعادلانه این شرکت را هدف گرفته اما برای برطرف کردن چالش ها با رگولاتورها همکاری می کند.