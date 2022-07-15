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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۲۷

الجزیره اعلام کرد؛

ادای سوگند نخست وزیر سریلانکا به عنوان رئیس جمهور موقت

ادای سوگند نخست وزیر سریلانکا به عنوان رئیس جمهور موقت

نخست وزیر سریلانکا تا زمان انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور، به عنوان رئیس جمهور موقت سوگند یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رانیل ویکرمسینگ نخست وزیر سریلانکا تا زمان انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور، به عنوان رئیس جمهور موقت سوگند یاد کرد.

این در حالی است که پارلمان سریلانکا اعلام کرد که رئیس جمهور جدید در ۲۰ جولای انتخاب خواهد شد.

از سوی دیگر پایگاه خبری « استریتس تایمز» سنگاپور فاش کرد که «گوتابایا راجاپاکسا» رئیس جمهور سریلانکا با یک هواپیمای سعودی کشور خود را به مقصد سنگاپور ترک کرده است.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهور سریکلانکا با پرواز بوئینگ ۷۸۷ هواپیمایی عربستان سعودی وارد سنگاپور شده است.

راجاپاکسا که پس از قیام گسترده مردم سریلانکا این کشور را ترک کرد، رانیل ویکرمسینگ نخست‌وزیر این کشور را به عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب کرد.اما معترضان سریلانکایی در اعتراض به انتصاب نخست وزیر این کشور به عنوان رئیس جمهور موقت ساختمان نخست وزیری و تلویزیون دولتی را به تصرف خود درآوردند.

معترضان سریلانکایی خواستار استعفای ویکرمسینگ شده و گفتند درصورتی که وی به عنوان رئیس جمهور آینده انتخاب شود، شرایط کنونی هیچگونه تغییری نخواهد کرد و تمامی این اعتراض‌ها بیهوده و بی‌فایده بوده است.

این کشور ۲۲ میلیون نفری در ماه‌های اخیر با بدترین بحران اقتصادی در ۷۰ سال گذشته مواجه شده است که به اعتراض‌های گسترده مردمی تبدیل شد.

کد مطلب 5538749

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