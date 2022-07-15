غدیر به نیاوران رسید/ پای انیشتین با E=mc2 به گالری اعتماد باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هرچند جمعهها روز تعطیل محسوب میشود اما برای هنرهای تجسمی روزی تعطیل نیست چراکه این روز مصادف با آغاز و افتتاحیه بسیاری از نمایشگاههای هنری (هنرهای تجسمی) است. هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمهسازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیستها، خوشنویسان و … تلاشها و فعالیتهای روزها فعالیت خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور میگذارند. «آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاههای هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشا از این آثار هنری برای اقشار مردم را فراهم میکند. علاوه بر این فرصتهای گالریگردی در روز جمعه، در روزهای هفته نیز این نمایشگاهها امکان بازدید دارند. همچنین دیگر نمایشگاههای هنری هستند که در روزهای هفته افتتاح میشوند و امکان بازدید دارند، از جمله آنها میتوان به نمایشگاههای گالریهای حوزه هنری، خانه هنرمندان ایران، فرهنگستان هنر و مجموعه صبا، برج آزادی، موزه هنرهای معاصر تهران و فلسطین اشاره کرد.
نمایشگاه «مینیمالیسم و کانسپچوال آرت» نیز که شامل بخشی از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران است و در آن بیش از ۱۲۰ اثر از ۳۴ هنرمند به نمایش درآمده است، نیز یکی از فرصتهای منحصر به فرد گالری گردی برای علاقمندان به هنر معاصر در پایتخت محسوب میشود.
در هفتهای که گذشت، نخستین جلسه شورای سیاستگذاری دوازدهمین دوسالانه ملی سرامیک با حضور مدیرکل هنرهای تجسمی و اعضای شورای سیاستگذاری این رویداد هنری در مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و اعضای این شورا معرفی شدند.
در ابتدای هفتهای که گذشت، نمایشگاه گروهی آثار تجسمی هنرمندان حوزه هنری با عنوان «چراغ راه» شنبه ۱۸ تیر ماه با حضور جمعی از مسئولان وزارت فرهنگ کشور سوریه در گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری افتتاح شد. در این نمایشگاه ۴۸ اثر از ۱۵ هنرمند در رشتههای نقاشی، خوشنویسی و نگارگری به نمایش گذاشته خواهد شد که هنرمندانی همچون؛ امیرحسین آقامیری، علی اسلامیمقدم؛ علیرضا امینمقدم، حاج عبدالله حاجی سید حسن؛ حسین حبیبی، اژدر زارع حسینزادگان، ناصر سیفی، کامیار صادقی، مینا صدری، منصوره عالیخانی، حسین عصمتی، عبدالحمید قدیریان، کیومرث قورچیان و حشمتالله نوروزی آثارشان را به نمایش گذاشتهاند.
روز ۲۱ تیرماه نیز، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه آثار خوشنویسی جلیل رسولی چهره ماندگار خوشنویسی بازدید و با این هنرمند پیشکسوت به گفتگو پرداخت.
در هفتهای که پشت سر گذاشتیم، نمایشگاهی با عنوان «نمایشگاه عکس حج» به مناسبت برگزاری مناسک حج متشکل از ۳۰ عکس از مجموعه عکسهای احسان مهدیان مدیر دفتر انجمن سینمای جوانان ایران استان آذربایجان غربی، با حضور مهدی آذرپندار مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و سیف الله صمدیان پیشکسوت عکاسی در نگارخانه جوان انجمن سینمای جوانان ایران برپا شد.
پنجشنبه ۲۳ تیرماه نیز نمایشگاهی غدیری متشکل از ۱۲ پرده روایت شده از غدیر با عنوان «بهشت غدیر» در قالب هنر ایرانی در گالری خوشزاد نگارخانه گنج پنهان پنهان افتتاح شد. در این نمایشگاه که به همت مؤسسه فرهنگی و هنری سرو امید برگزار میشود، آثاری از زهرا ایزدی پور، مریم گودرزی، محمد نکوییان، امیر محمد سرمدی، محمد علی نادری و بهنام شیر محمدی به نمایش در خواهد آمد. کلیه این آثار مبتنی بر یک فعالیت علمی با مدیریت حجت الاسلام مهدی معماریان خلق شده و مدیریت هنری آن بر عهده عادله سلیمی بوده است.
همچنین نمایشگاه گروهی با عنوان «موزیکالیگرافی» به سرپرستی بهمن پناهی در روز پنجشنبه در گالری صبا فرهنگستان هنر گشایش یافت. این نمایشگاه که تا تاریخ پنج مرداد ماه ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۵ الی ۱۹ پذیرای بازدیدکنندگان است.
در گزارش پیشرو تعدادی از نمایشگاههای هنری که افتتاحیه آنها در روز ۲۴ تیرماه ۱۴۰۱ است، برمیشمریم.
فرهنگسرای نیاوران
نمایشگاه آثار منتخب جمعی از هنرمندان شاخص هنرهای تجسمی کشور همراه با کارگاه نقاشی، همزمان با دهه امامت و ولایت، جمعه ۲۴ تیرماه ساعت ۱۷ در فرهنگسرای نیاوران برگزار میشود.
در این نمایشگاه، ۵۸ اثر از هنرمندان شاخص رشتههای نقاشی، کاریکاتور، عکاسی، طراحی پوستر، خوشنویسی، نگارگری، مجسمهسازی، تصویرسازی، سفال و سرامیک به نمایش درمیآید که ازجمله این هنرمندان میتوان به: مسعود نجابتی، محمد خزایی، مسعود زندهروح کرمانی، محمد صیاد، محمدرضا دوستمحمدی، سید حمید شریفی آل هاشم، مجید ناگهی، کورش پارسانژاد، سید محمدرضا میری، پرویز حاصلی، مینا صدری، مرتضی اسدی، صابر شیخرضائی و… اشاره کرد.
آثار حاضر در این نمایشگاه متعلق به مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر است که در طول سالهای اخیر به سفارش مؤسسه، توسط هنرمندان مختلف عرصه هنرهای تجسمی خلق شده است.
گالری هدایت
نمایشگاه نقاشیهای علی فرامرزی با عنوان «هجوم ۲» عصر جمعه ۲۴ تیر در گالری هدایت به نشانی تهران، خیابان استاد نجاتالهی (ویلا)، کوچه ششم، پلاک ۱۵ به نمایش در میآید. در «هجوم ۲» آثار طراحی، نقاشی و حجمهایی با موضوع گسترش کویر و تسخیر حیات توسط خشکی ارائه شده است. مجموعهای از تابلوهای رنگی و حجم نقاشیهایی که هجوم کویر به طبیعت و زندگی بشری و درختانی که به خشکی دچار میشوند را بازتاب میدهند.
گالری نگر
نمایشگاه انفرادی طراحی و حجم پانتهآ بیات مختاری با عنوان «تنزار» جمعه ۲۴ تیر در گالری نگر به نشانی زیر پل کریمخان، بعد از تقاطع ایرانشهر، پلاک ۱۵۴، زنگ دوم، طبقه اول افتتاح میشود.
احمد وکیلی نقاش، طراح و مدرس هنر، در استیتمنت این نمایشگاه نوشته است: «آثار پانتهآ تغزلی است؛ ایهام دارد و درد مشترکی را دنبال میکند، اما شعار نمیدهد و به روزمرگی نمیپردازد. عدم قطعیت در فرم، فضای آثارش را به نوعی رمانتیک میکند. موقعیت اشیا و امور در آثارش واجد زمان و مکان مشخصی نیست و فیگورهایش وجوب جغرافیا یا تیپ مشخصی ندارند. در نتیجه، این فیگورها و فرمها روح سمبلیک گرفته و وارد دنیای مثالی میشوند و راه را برای اسطورهای شدن باز میکنند. تعلیق دارند و جهانی را معرفی میکنند که ناآشناست. طراوت این نگاه، که از مشخصات هنر است، جهانی را در مقابل بیننده قرار میدهد که دال بر واکاوی درونی اوست. به تمامی مخاطبین این نمایشگاه پیشنهاد میکنم، اول دفترها را ببینند، بعد آثار حجمی و در آخر کارهایی که به نمایش در آمده است. شاید گفتههای من راحتتر درک شود.»
گالری لاله
نمایشگاه گروهی تصویرسازی هنرمندان معاصر ایران با عنوان «تزکیه» جمعه ۲۴ تیرماه در نگارخانه لاله آغاز به کار میکند.
در بیانیه این نمایشگاه آمده است: «امروزه، تصویر محیط زندگی انسان را احاطه کرده و در فعالیتهای اجتماعی او نقش اساسی را بر عهده دارد. در این میان تصویرگران این نمایشگاه سعی کردهاند با خلاقیت و نوآوری و بهرهگیری از شیوههای نوین اجرایی و از حیث تکنیک نیز غنی باشند. رسیدن به جامعهای سالم و بی آلایش که در آن فرمها و رنگها بیان کننده آلام جامعه و همچنین خطوط برای بیان احساسات پاک و ایجاد روابط عمیق بین تکتک افراد جامعه است.»
شیما ادیب زاده، سعید امکانی، رؤیا بیژنی، ماهنی تذهیبی، مژگان حاجی محمدی، محمد مهدی حیدری، مصطفی خزایی، مارال دهقانی، مهشید راقمی، ایلگار رحیمی، مهرنوش ستوده، محمد علی سعیدی، سید حسامالدین طباطبایی، کمال طباطبایی، عاطفه فتوحی، آسیه گونه زاده، سحر الهی، زهرا مداح، امیر مفتون، اکبر نیکان پور، مرتضی یزدانی آثارشان را در «تزکیه» به نمایش خواهند گذاشت.
گالری گلستان
نمایشگاه انفرادی نقاشیهای متین محقق با عنوان «من ناتمام» از جمعه ۲۴ تیرماه به مدت ۱۰ روز در گالری گلستان به نشانی خیابان دروس، خیابان کماسایی، پلاک ۳۴ گشایش مییابد.
گالری اعتماد
گالری اعتماد در روز جمعه ۲۴ تیرماه میزبان آثار امیر موسویزاده در قالب برگزاری دو نمایشگاه هنری خواهد بود. آثار امیر موسویزاده در گالری شماره یک با عنوان «بازدم» به نمایش در میآید.
در بیانیه «بازدم» آمده است: «آثار موسوی زاده در مجموعه «بازدم» خود به بازاندیشی مستقیم در ماهیت بنیانهای قدرت و ارتباط مستقیم آنها با نهاد بشر پرداخته است. اشاره او به وضعیت ناپایدار، گذرا و مادیگرایانه زندگی انسان مدرن در بطن ارتباطات جامعهای است که خود آنها را سر و شکل داده است؛ اما امروز هر کدام از آن روابط، خودِ او / انسان را به دام آنچه اندیشیده انداخته، و یا دستکم نوعی از نیازمندی و وابستگی را در کیفیت زندگیاش نهادینه کرده است.
از منظر جامعهشناختی میتوان آثار این مجموعه را بر پایه نظریه بازتاب نیز مورد بازخوانش قرار داد. این نظریه تاکید میکند که هنر معاصر محصولی است از فضای جامعهی پیرامون در شکلگیری نگاه، رویکرد و ماهیت تولیدِ نهایی هنرمند. چونان که در آثار مجموعه بازدم نیز شاهد هستیم، عناصری برگرفته از فضای زندگی در روابطی نظاممند، تصنعی و در عین حال آشنا با روحیه انسان مدرن کنار یکدیگر چیده شدهاند؛ تصویر اقتدار هراسناک صندلیهای قدرت، اشارههای نمادین به مفهوم زمان و نقد موقعیتهای ابدی قدرتها، ماشینهای فروش جوارح انسان یا به تعبیری نمایش تجارتِ سلامت، بازنمایی زندگی داد و ستدوار انسان مدرن، و همه اینها، مفاهیم به کار گرفتهشده از سوی هنرمند در معرفی بخشی از ماهیت جامعه پیرامون به ما هستند.
از طرفی، فرم قرارگیری و ارتباط این عناصر نیز حالتی نمادین از وضعیت مسحورِ زندگی انسان مدرن را در برابر بیننده به نمایش میگذارد؛ وضعیتی که در آن آدمی شاهد رویارویی خود با برساختههایش است؛ حالتی مکانمند که همزمان هر کدام از ما را در مقام میراث و وارث به خودمان ارجاع میدهد؛ گویی چیزی را درو میکنیم که بهنوعی روزی خود آنرا کاشتهایم.
میتوان در یک کلام چنین گفت که این مجموعه مانند بازدمی است تصویری از تنفس هنرمند در جامعه و فضای پیرامونش؛ فضایی بیمرز که او و هر یک از ما در برساختن شکل امروزین آن سهمی هرچند اندک داشته و خواهیم داشت.»
همچنین نمایشگاه دیگر امیر موسویزاده با عنوان «E=mc2» در گالری شماره ۲ اعتماد آغاز میشود. در بیانیه این نمایشگاه به قلم سعید خاورنژاد آمده است: «مجموعه E=mc2 با قالبی ترکیبی از مدیومهای مجسمه و فتو-پرفورمنس شامل پانزده اثر از آفرینشهای هنری دو سال اخیر امیرموسویزاده است. آثار این مجموعه با آمیزش دو رویکرد فیگوراتیو و مینیمال اجرا شدهاندکه بهواسطهی بیانی مفهومگرایانه، در فرآیندی تماتیک در کنار هم قرار داده شدهاند. متریال به کاررفته در آثار این مجموعه شامل بتُن، پلکسیگلاس، خشت، ورق استیل و عکس است که تولید این آثار با دقت بسیار مناسبی در پروسهی ساخت نیز همراه بوده است.
رجوع و توجه به مباحث نظری و امکانات تکنولوژیک در جهان علم، در بین هنرمندان و جریانهای هنری پیشرو، امری شناختهشده در تاریخ هنر جهان محسوب میگردد. بکارگیری امکانات و یا تقابل بنیادین با این حوزه، آثار مهم و متنوعی را در مدیومها و ژانرهای مختلف هنری در چند دههی اخیر سبب شده است. همچنانکه بسیاری از آثار مهم جهان در زمینهی نیومدیا / رسانههای نوین زاییده چنین رویکرد و تعاملی مابین بشر و دنیای تکنولوژیک بوده است.
آثار این مجموعه نیز خوانشی خلاقانه از جهان علم را در برابر ما نمایان میکند. هنرمند با بهرهگیری از معادله تبادل جرم-انرژی که مفهومی فرمولبندیشده توسط آلبرت انیشتین در سال ۱۹۰۵ بوده است، به خلق آثاری در حوزه دیداری پرداخته است. همچنانکه امروزه، علم فیزیک (یا فیزیکِ متاخر) به حوزههای بسیاری از گفتمانهای نظری معاصر از جمله فلسفه و هنر ورود جدی داشته و منشأ بسیاری از تحولات در اندیشهی انسان مدرن و واقعیت اجتماعیاش در نظامهای نوین بوده است.
معادله انیشتین نمادی از اصل همارزی جرم و انرژی است و بیان میکند که هر مقدار کوچکی از ماده، حاوی بسیار زیادی انرژی در خود است.
وجه متافیزیکال نهفته در این معادله یکی از سویههای مهم نظری در تاریخ فلسفه و علم در زمینهی مباحث جهانشناختی و ماهیت شناخت انسانی محسوب میگردد که بهنوعی از ارکان اصلی گفتمانها در رویکرد تحلیل عقلی طبیعت نزد فلاسفه میباشد. بر پایهی این معادله -که سادگی آن تنها سرنخی از پدیدهای ژرفتر درباره طبیعت است - همارزی جرم و انرژی در ماده، یک اصل کلی بوده و نتیجهای از تقارن فضا-زمان است که بهنوعی نظم و قوانین متعالی موجود در طبیعت را مطرح میکند. معادله انیشتین در ایجاد درکی درست دربارهی موجودیت حقیقی جهان هستی اهمیت بنیادین داشته است. در واقع انتخاب این نام از جانب هنرمند، در تلاش برای گشودن دریچهای مفهومی برای ارتباط بیشتر مخاطب با آثارش بوده است.
هنرمند با بازسازی شماتیکِ زندگی انسانی از طریق دنیای اشیا، توجه بیننده را به مفاهیم بنیادین حیات بشری در پروسه زندگی، مرگ و جهان پس از مرگ جلب مینماید. او با بکارگیری مفاهیم بنیادین حوزهی علم فیزیک مانند زمان، جرم، ماده، نور، رنگ و حرکت، به نوعی در پی ایجاد رابطهای ملموس با ذهن و حس مخاطب ِخود نیز بوده است. رابطهای که بواسطهی حضورآگاهانهی نشانههای کمینهگرا، طبیعتگرایانه و تنانه همچون رد پا، بدن برهنه، پاها و ریشه، تشدید و نمودی دوچندان یافته است؛ همچنین او این نشانهها را گاه به عنوان ابزاری برای بیان و رویارویی با واقعیتهای اجتماعی روز نیز به کار بسته است؛ واقعیتهای که برپایهی ابر-مفهومی از چیستی زندگی امروزین در سایه و فشار تعاملات این-جهانی شکلگرفته است؛ و اینکه انسان بهعنوان محصولی از زمان و مکان در چه مقیاسی از ماهیت تاریخی-اسطورهای خود جریان دارد.»
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