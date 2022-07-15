دعوت رئیسی به باکو/علی اف:روابط ماو ایران باجدیت درحال پیشرفت است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان که به باکو سفر کرده است صبح امروز (جمعه) با الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان دیدار و گفتگو کرد.

شمخانی در این دیدار با تاکید بر اهمیت روابط دو کشور دوست و برادر ایران و جمهوری آذربایجان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای ارتقا روابط و همکاری‌های همه جانبه با جمهوری آذربایجان ندارد.

وی افزود: اولویت ما به ویژه در دولت سیزدهم تعمیق و گسترش روابط با همسایگان است و در این چارچوب اراده‌ی قاطع کشورمان افزایش هرچه بیشتر مناسبات صمیمانه با آذربایجان به عنوان کشور همسایه مسلمان و شیعه مذهب در همه زمینه‌ها است.

دبیر شورای عالی امنیت کشورمان ملی خطاب به رئیس جمهور آذربایجان گفت: ما در ۳۰ سال گذشته همکاری بسیار خوبی با جمهوری آذربایجان داشته‌ایم به طوری که مرحوم پدرتان حیدر علی اف همواره از این روابط و همکاری‌ها به نیکی یاد می‌کرد و بر توسعه آن تاکید داشت.

وی افزود: در دوره جناب عالی هم روابط دو کشور در شرایط مناسبی است و اطمینان داریم با توجه و اهتمام رهبران دو کشور این روابط به سطح ممتاز ارتقا خواهد یافت.

شمخانی پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی دو ملت را انکار ناپذیر دانست و تاکید کرد: باید دو کشور در فضای اعتماد متقابل برای شناساندن این میراث مشترک به جهانیان تلاش کنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی بر عزم قاطع جمهوری اسلامی برای مقابله با بازیگرانی که در صدد تخریب روابط دو کشور هستند تاکید کرد و افزود: با کمک یکدیگر نباید اجازه دهیم هیچ عاملی میان ما فاصله بیاندازد.

شمخانی در پایان گفت: امیدوارم در سفر آتی جناب عالی به تهران با مساعی مشترک دو کشور، زمینه شکل گیری جهش در روابط میان تهران - باکو فراهم شود.

در این دیدار الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان نیز در سخنانی اظهار داشت: روابط تهران و باکو بر اساس اراده قاطع رهبران دو کشور بدون تأثیر پذیری از فشار کشورهایی که مایل به مناسبات دوستانه و گرم ما نیستند با جدیت در حال پیشرفت است.

وی ریشه‌های تمدنی، فرهنگی و دینی منحصر بفرد میان دو ملت را بستر بسیار مهمی برای غلبه بر موانعی که می‌تواند از شتاب روابط میان ایران و آذربایجان بکاهد عنوان کرد و افزود: بعد از جنگ دوم قره باغ و بازگشت سرزمین‌های اشغال شده آذربایجان به وطن، شرایط بسیار مناسبی برای بهره برداری از ظرفیت‌های بالقوه مشترک در حوزه‌های ترانزیتی، نفتی، تجاری و انرژی فراهم شده که باید با مساعی مشترک فعال شوند.

رئیس جمهوری آذربایجان با دعوت از رئیس جمهور کشورمان برای سفر به آذربایجان خاطر نشان کرد: بنده بارها به ایران امده ام و مجدداً نیز برای پیگیری و تسریع در اجرای توافقات مشترک به تهران سفر خواهم کرد.