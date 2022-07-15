ارجاع پرونده متخلفان پالادیوم به هیأت تخلفات

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود گودرزی از ارسال پرونده افرادی که مجوز پالادیوم را صادر کرده‌اند و یا اینکه ناظر آن بوده و از آن جلوگیری نکرده‌اند به هیأت تخلفات خبر داد و گفت: رأی ماده صد که سال‌ها صادر شده بود در این دوره اجرا شد و تونل زیر زمین مسدود و پلی که بین دو مجموعه زده شده بود تخریب شد.

رئیس بازرسی شهرداری تهران تاکید کرد: در گام دوم پرونده متخلفین وقت که این مجوزها را داده بودند و جلوی چشم آن‌ها این تخلفات انجام شده به هیأت تخلفات فرستاده شده است تا با آن‌ها برخورد شود و مصمم به این هستیم که حق و حقوق شهر و مردم رعایت شود و کسی به حریم شهری مردم تعرض نکند

وی در خصوص مافیای دست فروشی در منطقه یک گفت: در مکان‌های مختلف شهر، معضل دستفروش‌ها را داریم که برخی جایی را دارند که در آنجا دستفروشی می‌کنند اما آنجا را به عنوان ملک خودشان به حساب می‌آورند. در واقع پس از گذشت سال‌ها و گذر زمان این حق را برای خودشان قائل شده‌اند که آنجا را بفروشند.

گودرزی با تاکید بر اینکه در حال حاضر پیگیر این ماجرا هستیم، تاکید کرد: محله به محله و منطقه به منطقه این موضوع را رصد می‌کنیم و از جاهای شلوغ تر هم شروع کردیم و سازمان ساماندهی مشاغل نیز به عنوان متولی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.

گودرزی تصریح کرد: اخیراً بحث تجریش و ۱۵ خرداد را آغاز کرده‌ایم و در کنار آن تلاش داریم که جایی را برای این کسبه شریف فراهم کنیم تا آنها با خیال راحت تر و کم هزینه تر شغل خود را داشته باشند و محلی برای درآمد آنها باشد و در مسیر تردد مردم نیز قرار نداشته باشد.

وی در پایان اظهار کرد: هدف این است که هم کسبه و صاحبان مغازه‌ها کار خود را انجام دهند و هم آن‌هایی که دست فروشی می‌کنند راه کسب درآمدشان محدود نشود و هم برای عبور و مرور مردم ممانعتی به وجود نیاید.