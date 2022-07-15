غدیر مسئله استثنایی تاریخ بشر است/ولایت‌ نقش مهمی دربقای دین دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: تقوا پشتوانه‌ی دنیا و آخرت است. خداوند متعال وعده نزول رحمت و برکت به اهل تقوا را در بعد اجتماعی و فردی داده است.

وی افزود: در قرآن آمده است هر کس خدا را حریم نگه دارد خداوند بن‌بست‌ها را از پیش پای او را باز می‌کند.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: مسئله غدیر مسئله استثنایی تاریخ بشر است. نقطه عطف در خلقت‌های الهی در میان بشر است. خداوند برای هیچ حادثه به اندازه‌ی غدیر اهمیت به خرج نداده است.

حجت‌الاسلام صدیقی گفت: نقش ولایت در تبیین حقایق دینی آن قدر مهم است که اگر نبود، امکان تحریف در دین وجود داشت. احتمال کم و زیاد شدن دین وجود داشت.

وی افزود: ولایت‌دارای نقش بسیار مهمی در حفاظت و بقای دین داشته است.

حجت‌الاسلام صدیقی گفت: نقش ولایت در حفاظت از دین و تبیین حقایق دینی آنقدر مهم است که اگر نبود امکان تحریف در دین بود و الگویی برای حکمرانی توحیدی پیدا نمی‌کرد.

وی افزود: غدیر فرهنگ، مکتب، مدل حکمرانی و سبک زندگی است، قدیر قبله است.

خطیب موقت تهران تصریح کرد: امیرالمومنین در آیه مباهله نفس نفیس پیامبر (ص) است و خداوند به جز نبوت هرچه به پیامبر آخرالزمان دادند به امام علی (ع) نیز داده است و ایشان جانشین پیامبر (ص) است.

حجت الاسلام صدیقی افزود: غدیر نشانه‌ای از جامعیت اسلام و نقشه راه جامعه اسلامی است و آینده نگری را برای جامعه اسلامی در دستور کار قرار دارد. بنابراین اهمیت غدیر از جهت ولایت است.

وی افزود: مقام معظم رهبری می‌فرمایند غدیر نقشه راه جامعه اسلامی است و آینده نگری را برای امت اسلامی در دستور کار قرار داده است.

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه تصریح کرد: شعار محوری دهه امامت و ولایت لبیک یا رسول الله (ص) است که به منظور پاسخ به ندای پیامبر خدا که به ندای خدا، لبیک گفت و امامت امام علی (ع) را تبلیغ کرد و از همه درخواست کرد که رهبری امیرالمومنین را تبلیغ کنند و این همان واحد بودن سیاست و دیانت است، ما هم ولایت حضرت علی (ع) را تبلیغ کنیم.

حجت الاسلام صدیقی گفت: در بعد اجرایی نیز شعار، هر خانه یک پرچم و یک اطعام است. اطعام یک نفر در روز غدیر به منزله اطعام انبیا و صدیقین است.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: در سوره‌های مبارک احزاب و نور تکلیف بانوان روشن شده است و زیر این آسمان و در میان میلیاردها مسلمان، مسلمانی پیدا نمی‌کنید که آشنا به قرآن باشد و منکر وجوب حجاب و حفظ عفاف برای زنان باشد و این از ضروریات دین و متن قرآن کریم است.

وی افزود: در جامعه چند گروه نسبت به حجاب بی مبالات هستند که یک گروه از آن‌ها بانوان خوش ذات هستند که همواره در یکدلی با امام حسین (ع)، زیارت ائمه، نذر و نیاز و اقدامات مومنانه مانند ایام دفاع مقدس پیش‌قدم هستند.

صدیقی تصریح کرد: بر اساس یک نظر سنجی از آن‌ها، ۷۰ درصد معتقدند که بدحجابی با اعتقادات آن‌ها ناسازگار است اما در محیط‌های بدی قرار گرفتند.

خواست قاطبه ملت شریف ایران حفظ حجاب اسلامی است

وی افزود: خواست قاطبه ملت شریف ایران حفظ حجاب اسلامی در تمام ادوار و اعصار است. حجاب برای بانوان کرامت، شرافت و یک ارزش است.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: حجاب بانوان مثل لباس روحانیت است و خودش تبلیغ دین است؛ لذا حجاب انزوا نیست.

وی افزود: خدمتی که انقلاب به بانوان کرد در طول تاریخ ایران بی سابقه بود و در پرتو انقلاب و در کنار خون‌های زلال شهدای ما رویشی که برای رشد بانوان پیش آمد، کم نظیر بود.

حجت‌الاسلام صدیقی تصریح کرد: ما از مسئولان شورای عالی فضای مجازی توقع داریم که این فضاها را مدیریت کنند. اینکه ما دخترانمان را رها کنیم و دشمن تا خانه ما هجوم بیاورد صحیح نیست و از طرفی بانوان را به دلیل حجاب و عفاف نصیحت کنیم یک تناقض است، بنابراین باید مدیریت حکیمانه نسبت به شبکه‌های مجازی اعمال شود و صدا و سیما و وزارت ارشاد با استفاده از هنر، فیلم و سریال در اعتلای جایگاه مرتبه بانوان و حجاب کوشا باشند.

وی ادامه داد: مقابله ما تنها با بی حجابی نیست بلکه مقابله با دشمن است که مسئله حجاب و عفاف را خاکریز خود قرار می‌دهد و به دنبال برهم زدن نظام خانواده در ایران است.

امام جمعه موقت تهران گفت: رضاخان هم روحانیت، و روضه‌های خانگی و کشف حجاب را در راس سیاست خود قرار داد.

وی افزود: رضاخان این سواد را نداشت و سیاست انگلیس را اجرا می‌کرد. بنابراین دشمن اکنون به دنبال این است تا طهارت خانواده را به هم بریزد.

حجت‌الاسلام صدیقی همچنین تاکید کرد: مردم مشکل‌گشای جنگ نظامی بودند و مشکل‌گشای جنگ اقتصادی هم مردم هستند و قطعاً مشکل‌گشای تهمت‌ها و شایعات دشمنان نیز مردم هستند.

وی افزود: نیروهای امنیتی و انتظامی باید با فساد که در ابعاد مختلف از سوی منافقین که شبکه‌ها اعمال می‌شود برخورد کنند، جریان دیگر اراذل و اوباش هستند که هرزگی را دوست دارند تا هر طور می‌خواهند به نوامیس جامعه تعرض کنند که باید با آن‌ها نیز برخورد شود.

انقلاب جامعه زنان را احیا کرده و به آن اعتبار داده است

صدیقی تصریح کرد: امروز بانوان ما به برکت انقلاب در تخصص‌ها و رشته‌های مختلف شکوفا شده‌اند و جزو مفاخر دنیا به حساب می آیند.

وی افزود: در عرصه سیاست و اجتماع می‌بینید که در مجلس شورای اسلامی از روزی که تاسیس شد تا به امروز، نمایندگان مردم از جامعه زنان کم نبودند و کم نیستند. انقلاب جامعه زنان را احیا کرده و به آن اعتبار داده است.