حضور گسترده طرفداران مقتدی صدر در نماز جمعه شهرک صدر + تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، هزاران نفر از هواداران «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق برای اقامه نماز جمعه خود را به خیابان فلاح شهرک صدر بغداد رسانده اند.

به گفته منابع عراقی، بسیاری از گروه‌ها از شهرهای استان‌های جنوبی و شمالی عراق برای مشارکت در نماز جمعه موسوم به «نماز جمعه یکپارچه» وارد شهرک صدر بغداد شده اند.

این منابع افزودند که مقتدی صدر تأکید کرده است که نماز جمعه امروز صرفاً جنبه دینی دارد و به هیچ وجه حامل پیام علیه سایر گروه‌های سیاسی نیست.

این نماز در میان تدابیر شدید امنیتی و به یاد نمازهای جمعه ای اقامه می‌شود که «سید محمد صدر» هر جمعه در دهه نود میلادی در اعتراض به رژیم حزب بعث برگزار می‌کرد.