به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، پردیس‌های سینمایی هویزه، پارک بازار، ویلاژ توریست و برفی از عصر پنج شنبه میزبان بهروز شعیبی کارگردان، محمود بابایی تهیه کننده، مصطفی زمانی بازیگر و محمد معتمدی خواننده فیلم «بدون قرار قبلی» در کنار مردم بودند.

مصطفی زمانی بازیگر فیلم با حضور روی سن گفت: از شما عزیزان بسیار قدردانی می‌کنم که برای دیدن این فیلم به سینما آمدید. من بسیار خوشحال شدم از کار کردن در کنار دوستان خوبم آقای شعیبی و بابایی عزیز و همچنین آقای معتمدی عزیز که پیش از این افتخاری آشنایی از نزدیک را با وی داشتم ولی تجربه همکاری نداشتم که لطف خدا شامل حال من شد که بتوانم در این پروژه با ایشان همکاری داشته باشم. امیدوارم که از قصه فیلم لذت ببرید.

محمد معتمدی خواننده فیلم نیز در ادامه افزود: امیدوارم که از دیدن فیلم «بدون قرار قبلی» لذت ببرید. من در این فیلم نقش بسیار کوچکی داشتم ولی افتخار بسیار بزرگی نصیب من شد که بتوانم در کنار دوستان و عوامل بزرگوار فیلم باشم و خوشحالم که امروز در خدمت شما عزیزان و مردم خوب مشهد هستم.

محمود بابایی تهیه کننده فیلم ضمن قدردانی از مردم به خاطر انتخاب «بدون قرار قبلی» برای تماشا، از حاضران در سالن درخواست کرد که برای این فیلم در فضای مجازی تبلیغ کنند چرا که بهترین تبلیغ است.

بهروز شعیبی کارگردان فیلم نیز اظهار داشت: من افتخار دارم که به همراه دو دوست خوبم مصطفی زمانی و محمد معتمدی عزیز در خدمت شما باشیم ولی افتخار بزرگ‌تر برای من و همه ما این است که امشب رضا صابری در جمع ما حضور دارند. بسیار خوشحالم که بار دیگر در خدمت مردم خونگرم مشهد هستم و امیدوارم که فیلم را دوست داشته باشید.

همچنین در این برنامه رضا صابری بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر ایران و دیگر بازیگر این فیلم در آخرین اکران در پردیس سینمایی برفی به عوامل فیلم ملحق شد و مورد استقبال قرار گرفت و گفت: باعث افتخار است که در این فیلم با کارگردان صاحب فکر و صاحب سبکی چون بهروز شعیبی همکاری داشته‌ام.

فیلم سینمایی «بدون قرار قبلی» به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی محمود بابایی، محصول بنیاد سینمایی فارابی با مشارکت موسسه تصویر شهر است که توسط پخش این موسسه از ۱۸ تیرماه در سینماهای سراسر کشور اکران شده است.