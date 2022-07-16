گسترش عدالت آموزشی با رشد همه جانبه دانش آموزان عشایری

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین اردوی دانش آموزان عشایری سراسر کشور در حالی از هفته گذشته آغاز شده است که در هفته جاری نیز دانش آموزان دختر در آن شرکت خواهند کرد. علاوه بر برنامه‌های فرهنگی، نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان عشایر کشور هم در حاشیه این اردوی دانش آموزی برگزار شد.

یوسف نوری در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان عشایر با بیان اینکه برای نوسازی مدارس عشایری و نقاط مرزی به‌صورت جهادی فعالیت می‌کنیم؛ گفت: در سال تحصیلی جدید ۹ هزار معلم جدید و دانش آموخته از دانشگاه فرهنگیان به مدارس عشایری سراسر کشور اعزام می‌شوند.

علاوه بر کمبود مدارس و معلم در مناطق عشایری نرخ ترک تحصیل نیز در میان این دانش آموزان کم نیست؛ آن طور که رضوان حکیم زاده معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در همین اردوی دانش آموزان عشایری بر آن تاکید کرد و گفت: ارتقا کیفیت آموزش عشایر با اعزام معلم با کیفیت اتفاق خواهد افتاد.

حکیم زاده با اشاره به دانش‌سراهای عشایری گفته بود: پیگیری احیای دانش‌سراهای عشایری از برنامه‌های آموزش و پرورش است و به دنبال این هستیم که موارد مغفول مانده اساسنامه آموزش عشایری مانند جذب از بوم عشایر و سهمیه دانشگاه فرهنگیان را به مرحله اجرا برسانیم.

حمیدرضا خان محمدی مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر قرارگاه جهادی عدالت تربیتی و نصیب آموزشی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیست و یکمین اردوی دانش آموزان عشایری سراسر کشور پس از دو سال وقفه به دلیل شیوع ویروس کرونا در شهر مقدس مشهد برگزار گردید؛ گفت: این اردوی عشایری در دو دسته پسران و دختران به تفکیک برگزار خواهد شد.

خان محمدی با بیان اینکه این اردو با حمایت و هدایت وزارت آموزش و پرورش با کیفیت مطلوبی برگزار شد؛ گفت: ۶۵۰ دانش آموز عشایری پسر در این اردو حضور داشتند که غرفه‌های صنایع دستی را با سبک و سیاق خود در اردوگاه زیارتی دانش آموزی ثامن برگزار کردند؛ در افتتاحیه این اردو که وزیر آموزش و پرورش جناب آقای نوری هم حضور داشتند بحث کیفیت بخشی و بازاریابی محصولات عشایری به عنوان یک راهبرد به دانش آموزان متوسطه عشایر مطرح شد.

دبیر قرارگاه جهادی عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر اظهار کرد: قرار شد از هویت عشایری و ملی به کمک مربیان استفاده شود. همچنین قرار شد از گروه سرودی که از دانش آموزان ۲۶ استان عشایر نشین تشکیل شده است؛ حمایت شود تا این دانش آموزان در جشنواره سرود فجر با تمام قدرت شرکت کنند.

خان محمدی خاطر نشان کرد: در آخر این اردوی دو روزه از گروه‌ها و دانش آموزان برتر در این اردو تقدیر شد؛ اردوی دختران هم سه شنبه هفته آینده آغاز شده و تا روز جمعه ادامه خواهد یافت.

به نظر می‌رسد تحقق عدالت آموزشی در مناطق عشایری مستلزم ارتقای امکانات آموزشی، افزایش معلمان ساکن و رشد مهارت آموزی در میان دانش آموزان این مناطق است؛ قرارگاه جهادی عدالت تربیتی و نصیب آموزشی با همین هدف ایجاد شده است که اختلاف موجود در وضع آموزشی و سواد تحصیلی را کاسته و برای مفید بودن آموزش‌ها برای هر دانش آموز با توجه به زیست بوم محل سکونتش اقدام کند.