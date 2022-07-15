به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد جعفرزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر اصلاندوز، اظهار کرد: حضرت امام علی‌النقی میراث فرهنگی گرانبها و جاودانی را در اختیار شیعیان قرار داده به طوری که زیارت جامعه کبیره یکی از این گنجینه‌هاست که چراغ راهی برای شیعیان محسوب می‌شود.

وی با تبریک عید غدیر خم، این عید را از بزرگترین اعیاد شیعیان دانست و تصریح کرد: هیچ روزی را برای شیعیان گرامی‌تر از عید غدیر نمی‌دانیم به گونه‌ای که نزول آیه اکمال یکی از برهان‌های قوی برای اهمیت عید غدیر و بحث ولایت است.

امام جمعه شهرستان اصلاندوز گفت: دشمنی با ولایت، دشمنی با اسلام است امروز دشمنان اسلام با مکرها و کیدهای فراوان در صدد هستند تا به جایگاه ولایت ضربه بزنند اما خوب بدانند خداوند همیشه مکر دشمنان را به خودشان بر می‌گرداند.

حجت‌الاسلام جعفرزاده تبیین نظام ولایی را یکی از اولویت‌های عصر حاضر برشمرد و افزود: در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری باید نگاه‌ها متمرکز بر واقعه غدیر باشد و از فعالان فرهنگی شهرستان به ویژه روحانیت می‌خواهیم در این زمینه همت جدی داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: عید غدیر یک جریان فکری سعادت‌بخش است و ما مسئولیت شاخصی بر دوش داریم و آن ارائه درست مبانی فکری غدیر است و باید در راستای چشاندن حلاوت حرکت در مسیر ولایت گام برداریم.

خطیب جمعه اصلاندوز با تبریک سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان اضافه کرد: شورای نگهبان بهترین عملکرد ممکن را دارد و اقدامات انقلابی این شورا سبب شده تا همیشه مورد وثوق مردم باشند.

حجت‌الاسلام جعفرزاده بیان کرد: از شورای نگهبان درخواست داریم تا دخالت نمایندگان در انتصابات را لحظه به لحظه رصد کنند تا هیچ‌گاه این اتفاق صورت نپذیرد و اگر واقعاً نماینده‌ای خواست به انتصابات ورود کند، بی‌هیچ تعارفی این موضوع را در بحث صلاحیت‌ها اعمال کنند.

امام جمعه شهرستان اصلاندوز ادامه داد: هیچیک از نمایندگان نباید در انتصابات دخالت کنند و دولت نیز در این زمینه باید اراده جدی داشته باشد و بنده شخصاً هر زمان برایم مسجل شود نماینده‌ای در انتصابات دخالت می‌کند، بی‌تردید در تریبون اعلام خواهم کرد.