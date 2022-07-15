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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۴۴

دقایقی قبل انجام شد؛

سفر بایدن به جده با پرواز مستقیم از تل آویو

سفر بایدن به جده با پرواز مستقیم از تل آویو

هواپیمای بایدن در حالی تل آویو را به مقصد جده ترک کرد که وی نخستین رئیس جمهور آمریکاست که از فلسطین اشغالی به طور مستقیم به عربستان سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره اعلام کرد که هواپیمای حامل «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا تل آویو را به مقصد جده ترک کرد و این نخستین رئیس جمهور آمریکاست که از فلسطین اشغالی به طور مستقیم به عربستان سعودی سفر می‌کند.

از سوی دیگر مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که بایدن به دنبال توازن روابط با عربستان است.

پیش از این رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که یک هواپیما از مبدأ فرودگاه بن گورین صبح امروز جمعه در شهر جده به زمین نشست.

قرار است بایدن در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به اضافه اردن، عراق و مصر در جده شرکت کند.

کد مطلب 5538982

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