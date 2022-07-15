سفر بایدن به جده با پرواز مستقیم از تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره اعلام کرد که هواپیمای حامل «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا تل آویو را به مقصد جده ترک کرد و این نخستین رئیس جمهور آمریکاست که از فلسطین اشغالی به طور مستقیم به عربستان سعودی سفر می‌کند.

از سوی دیگر مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که بایدن به دنبال توازن روابط با عربستان است.

پیش از این رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که یک هواپیما از مبدأ فرودگاه بن گورین صبح امروز جمعه در شهر جده به زمین نشست.

قرار است بایدن در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به اضافه اردن، عراق و مصر در جده شرکت کند.