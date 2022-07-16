آتش گرفتن مینی بوس با ۲۰ مسافر/ یک نفر به بیمارستان منتقل شد

شهرام مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش یک فقره آتش سوزی در یک دستگاه مینی بوس، اظهار کرد: این حادثه عصر روز جمعه به مرکز اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی رشت گزارش شد.

وی با بیان اینکه به محض دریافت گزارش این حادثه شش آتش نشان به همراه دو خودروی اطفا به محل آتش سوزی واقع در جاده فومن آتشگاه اعزام شدند، ادامه داد: این خودرو از مسیر امام زاده ابراهیم شفت به مقصد رشت در حرکت بوده به عللی دچار حادثه آتش‌سوزی شد.

مؤمنی با اشاره به اینکه وجود ساختار داخلی مینی بوس که از جنس فایبر گلاس (قابل اشتغال) بوده آتش سریعاً در تمامی مینی بوس گسترش یافت، گفت: تیم عملیاتی نسبت به مهار آتش اقدام کردند.

وی با بیان اینکه این خودرو ۲۰ مسافر داشت که تنها یک خانم ۲۱ ساله دچار دود گرفتگی شد که توسط عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شد، ادامه داد: حال باقی مسافران مساعد است.

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