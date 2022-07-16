گوگل در ایتالیا به مخدوش سازی رقابت متهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز؛ سازمان ناظر رقابت ایتالیا، «AGCM»، طی روزهای اخیر، اعلام کرد که تحقیقاتی را علیه گوگل و به اتهام سوءاستفاده مشکوک از موقعیت مسلط آن در قابلیت انتقال دادهها آغاز کرده است. این در حالی است که آلفابت، شرکت مادر گوگل، همه اتهامات وارد شده در این زمینه را رد کرده است.
ناظر ضد انحصار ایتالیا در بیانیهای اعلام کرد که ظاهراً گوگل از همکاری با سایر پلتفرمها، به ویژه، پلتفرم «Weople»، متعلق به اپراتور ایتالیایی «Hoda»، جلوگیری کرده است. بر اساس این اعلامیه، گوگل با این اقدام رقابت را مخدوش ساخته و مزایای اقتصادی که مصرف کنندگان میتوانند از آنها بهره ببرند را محدود کرده است.
بر اساس بیانیه منتشر شده، نهاد تنظیمگر رقابت ایتالیا طی روزهای اخیر به همراه پلیس مالی این کشور، بازرسیهایی را در محل ساختمان گوگل، آغاز کرده است. گوگل نیز در واکنش به اتهامات مطرح شده، اعلام کرد که تقریباً ده سال است که به افراد، امکان استخراج و انتقال دادههای خود را ارائه میدهد.
یکی از سخنگویان شرکت گوگل، در بیانیهای ایمیلی گفت: «این قبیل امکانات، ابزارهایی هستند که برای کمک به افراد در مدیریت اطلاعات شخصی خود طراحی شده اند و به شرکتها یا واسطهها اجازه نمیدهند که بهبود فروش خود، به دادههای بیشتری دسترسی داشته باشند. دادن این نوع از دسترسی، به معنای به خطر انداختن حریم خصوصی افراد و همچنین تشویق فعالیتهای کلاهبرداری است.»
بر اساس قوانین ایتالیا، گوگل در صورت مجرم شناخته شدن برای سو استفاده از موقعیت و جایگاه خود، با جریمه ای بالغ بر ۱۰ درصد از درآمد سالانه جهانی خود، مواجه میشود.
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