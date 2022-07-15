آمریکا به هیچ توافقی با عربستان درباره نفت نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن تایمز، «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در هتل والدورف آستوریا جده عربستان، بیانیه ای را در اختیار خبرنگاران قرار داد.

در این گزارش گفته شده که احتمالاً بایدن عربستان سعودی را بدون توافق برای افزایش عرضه نفت ترک خواهد کرد.

بایدن همچنین روز جمعه پس از دیدار با ملک سلمان، پادشاه عربستان و پسرش، محمد بن سلمان، در جمع خبرنگاران اذعان کرد که پیشرفت کمی برای دستیابی به توافق نفتی حاصل شده است.

جو بایدن در این ارتباط به خبرنگاران گفت: «من تمام تلاشم را برای افزایش عرضه نفت برای آمریکا انجام می‌دهم که انتظار دارم این اتفاق هم بیافتد، از سوی دیگر سعودی‌ها نیز در این فوریت شریک هستند و بر اساس بحث‌های امروز ما، انتظار دارم در هفته‌های آینده شاهد گام‌های بیشتری باشیم.»

رئیس جمهور آمریکا همچنین به خبرنگاران گفت که قتل «جمال خاشقجی»، روزنامه نگار سعودی را در ابتدای دیدارش با ولیعهد عربستان که به گفته مقامات اطلاعاتی آمریکا سازماندهی کننده مرگ او بوده، مطرح کرده است.

بایدن در این ارتباط گفت: «به صراحت گفتم، سکوت رئیس‌جمهوری آمریکا در مورد موضوع حقوق بشر با ان چه هستیم، سازگار نیست. من همیشه برای ارزش‌هایمان دفاع خواهم کرد.»

رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که ولیعهد عربستان هرگونه مسئولیت شخصی در قتل خاشقجی، ستون نویس واشنگتن پست و منتقد صریح دولت عربستان را رد کرده است و از قول ولیعهد عربستان افزود که او علیه کسانی که مسئول قتل خاشقجی هستند اقدام کرده است.