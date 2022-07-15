ملک سلمان و بایدن در کاخ السلام دیدار و گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان سعودی، ملک سلمان، شاه عربستان سعودی در عصر جمعه با «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا در کاخ السلام جده دیدار کرد.

گفته شده در این دیدار «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان نیز حضور داشت.

براساس اعلام خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، در این دیدار روابط تاریخی عربستان و آمریکا و راهکارهای تقویت آن در راستای تأمین منافع دو کشور بررسی شد.

همچنین در این دیدار «موسی بن محمد العیبان»، عضو کابینه و مشاور امنیت ملی عربستان سعودی نیز حضور داشت.

در طرف هیئت آمریکایی نیز مقاماتی از جمله «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه و «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی آمریکا در این نشست حضور داشتند.

پیش از این دیدار، «جو بایدن» در کاخ السلام در جده مورد استقبال محمد بن سلمان ولیعهد سعودی قرار گرفته بود.

این دیدار از آن جهت جنجالی شده که بایدن وعده داده بود عربستان را به دلیل نقشی که بن‌سلمان در قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی داشت به دولت مطرود تبدیل کند.

پیش از این «خدیجه چنگیز»، نامزد جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار مقتول سعودی در گفتگو با آسوشیتدپرس، تصمیم «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا برای سفر به عربستان سعودی را «دلخراش» توصیف کرده و گفته بود که بایدن با این تصمیمش از تعهد خود مبنی بر اولویت دادن به حقوق بشر عقب‌نشینی کرده است.

چنگیز در گفتگوی خود در استانبول یک روز قبل از سفر بایدن به عربستان سعودی گفت که بایدن باید عربستان را تحت فشار قرار دهد و پاسخ‌های بیشتری را از مقامات سعودی درباره اتفاقاتی که برای جسد خاشقجی رخ داده است، جویا شود.

نامزد خاشقجی همچنین در مورد تصمیم بایدن برای تقویت روابط دیپلماتیک با عربستان سعودی گفت: بایدن با قرار دادن نفت و مصلحت بر اصول و ارزش‌ها، اقتدار اخلاقی خود را از دست داد. رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر به جای متفاوت بودن دیکتاتورهای منطقه را در آغوش می‌گیرد و این برای من بسیار ناامید کننده است.

خاشقجی در زمان قتل، مقیم آمریکا و ستون نویس واشنگتن پست بود که مقالاتی در انتقاد از سرکوب گسترده ولیعهد عربستان علیه فعالان عربستانی می‌نوشت. او پیش از این در دولت سعودی سمت‌هایی داشت، اما وقتی که ولیعهد جوان عربستان در پایتخت کشورهای غربی به دلیل اقداماتش در داخل عربستان مورد تمجید قرار می‌گرفت، خاشقجی به منتقد او تبدیل شده بود.