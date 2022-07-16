به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، علی رفیعی با اعلام این خبر گفت: برای اولین بار در تهران با هدف توسعه و ترویج گردشگری پایدار با شعار حفظ طبیعت برای آیندگان کار پاکسازی یک دریاچه طبیعی از زباله انجام می‌شود.

معاون گردشگری استان تهران عنوان کرد: پاکسازی دریاچه موجب حفظ موجودات جانوری و گیاهی این جاذبه طبیعی می‌شود.

فرماندار فیروزکوه گفت: پاکسازی دریاچه آهنگ از زباله به صورت داوطلبانه توسط غواصان موجب حفظ این موهبت الهی در شهرستان می‌شود.

محمد حیدری منش فرماندار فیروزکوه افزود: در سالهای اخیر عدم ساماندهی مناسب گردشگری و حضور بی ضابطه برخی از افراد که در حفظ محیط زیست اهتمام نداشتند باعث شد تا زیست بوم این دریاچه به خوبی صیانت نشود.

فرماندار فیروزکوه عنوان کرد: از ایده و طرح‌هایی که به حفظ و نگهداشت جاذبه‌ها طبیعی شهرستان برای حضور گردشگران کمک کند حمایت می‌کنیم و از بانیان این اقدام ارزشمند سپاسگزاریم هر فردی با مشاهده این دریاچه انسان به عظمت خداوند پی می‌برد.

علی شادلو سرپرست تیم اجرایی پاکسازی دریاچه آهنک گفت: دریاچه آهنگ یک اثر طبیعی بی نظیر است که قابلیت ثبت در فهرست میراث طبیعی را دارد.

شادلو تاکید کرد: از درآمد توسعه اکوتوریسم و گردشگری پایدار می‌توان بودجه‌های حفاظتی این دریاچه را تأمین کرد.

وی افزود: منطقه فیروزکوه از نظر زمین گردشگری ظرفیت بالایی دارد و قابلیت تبدیل به ژئوپارک را برای شهرستانی که اساس توسعه آن گردشگری است داشته باشد.

این مدرس گردشگری عنوان کرد: هدایت غواصی با حضور بابک خرسند و سعید ضروری روز یک‌شنبه ۲۶ تیرماه برگزار می‌شود.