به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم احسان نصیری صبح شنبه در نشست با مسئولان فنی و حرفهای بوشهر با اشاره به اهمیت توجه به مهارت آموزی سربازان در دوران خدمت، اظهار داشت: فعال شدن قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح یک اتفاق مهم برای آینده کشور محسوب میشود.
آموزش نیروی جوان در قالب سربازان
وی با تاکید بر اینکه مهارتآموزی، ضرورت نظام وظیفه عمومی است، عنوان کرد: سیاستگذاری در حوزه آموزش نیروی جوان در قالب سربازان در طول دوره خدمت ضروری، علاوه بر اثرگذاری در رونق تولید، شرایطی را فراهم میکند تا سربازان جوان در قالب افراد دانشآموخته دانشگاهی و حتی افرادی که بدون ورود به دانشگاه و گذراندن تحصیلات دانشگاهی به دوران سربازی ورود پیدا کردهاند، با کسب مهارتهای کاربردی، پس از دوران خدمت بتوانند در پیدا کردن اشتغال مدنظر خود موفقتر از دیگران عمل کنند.
فرمانده پایگاه دوم نیروی دریایی ارتش استان بوشهر با بیان اینکه مهمترین خلاء جامعه امروز، نداشتن مهارت است، اظهار کرد: با حرفه آموزی زمینه لازم برای اشتغال زایی سربازان فراهم و از سویی به واسطه داشتن مهارت زمان خدمت سربازی آنها کاهش مییابد.
گسترش آموزش فنی و حرفهای
نصیری از آمادگی منطقه دوم دریایی ارتش جهت راه اندازی مرکز آموزشی مناسب برای سربازان وظیفه و مردم عادی در جزیره خارگ خبر داد و گفت: ترویج و گسترش آموزش فنی و حرفهای از تکالیف است و انتظار میرود تمام نیروهای مسلح با مراکز آموزش فنی و حرفهای برای ترویج مهارت آموزی تعامل و همکاری داشته باشند تا با تربیت نیروی انسانی ماهر به جنگ بیکاری رفته و اشتغال جوانان فراهم شود.
فرمانده پایگاه دوم نیروی دریایی بوشهر با تاکید بر اینکه مهارت آموزی و توانمندسازی افراد قبل از دوران سربازی باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: مهمترین اولویتهای ما تحت پوشش قرار دادن تمامی کارکنان وظیفه جهت مهارت آموزی تا پایان سال ۱۴۰۲ است، که این مهم با همکاری خوب آموزش فنی و حرفه ای محقق خواهد شد.
نظر شما