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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۹:۳۱

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛

کیفیت هوای تهران در بازه قابل قبول قرار دارد

کیفیت هوای تهران در بازه قابل قبول قرار دارد

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر روی عدد ۹۸ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر روی عدد ۹۸ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.

در ۲۴ ساعت گذشته این شاخص هوای پایتخت روی عدد ۱۶۳ یعنی بازه ناسالم قرار داشته است.

تهران از ابتدای سال دو روز هوای پاک، ۶۴ روز قابل قبول، ۴۴ روز ناسالم برای افراد حساس جامعه و چهار روز ناسالم برای همه افراد، یک روز بسیار ناسالم و دو روز هوای خطرناک داشته است.

این در حالی است که پایتخت‌نشینان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو روز هوای پاک، یک روز ناسالم، ۹۵ روز هوای قابل قبول و ۱۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرده بودند.

کد مطلب 5539201

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