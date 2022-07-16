جشن بزرگ مردمی عید غدیر در لامرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر جامعه مبلغین و روحانیون جهادی جنوب کشور جمعه شب در این جشن ضمن تبریک این مناسبت با سعادت، عید سعید غدیر خم را یکی از بزرگ‌ترین و زیباترین اعیاد مسلمانان جهان دانست و اظهار کرد: غدیر روز اکمال دین خدا و موجب خشنودی باریی تعالی است.

حجت الاسلام محمد الهیاری از غدیر خم به عنوان اصالت و هویت مکتب شیعیان یاد کرد و افزود: مهمترین مساله بعد از توحید و نبوت، مساله امامت و ولایت ائمه اطهار علیهم السلام است که بهترین دلیل بر این مدعا آیه ۶۷ سوره مبارکه مائده (یاایهاالرسول بلغ ماانزل الیک من ربک …) است که تکمیل رسالت متوقف بر ابلاغ مساله امامت شمرده شده است.

حجت الاسلام اللهیاری، ضمن تشکر از برگزارکنندگان ویژه برنامه‌های متعدد در سطح شهر لامرد، از شورای فرهنگ عمومی شهر لامرد خواست که نسبت به آذین بندی و چراغانی و فضاسازی شهر (بالاخص در میادین وبلوارها وخیابان های اصلی) تاکید ویژه ای داشته باشد.

وی همچنین از عاشقان دلباخته امیرالمومنین علی علیه السلام نیزخواست که بانصب پرچم وچراغانی کوچه‌ها ومحلات واطعام روز غدیر و عیدی دادن به فرزندان و بستگان ارادت خود را به مولایشان، بیش از پیش ثابت کنند.

شهرستان لامرد یکی از شهرستان‌های جنوبی استان فارس و در فاصله ۳۷۵ کیلومتری تا مرکز این استان قرار دارد.