همه باید در کنار یکدیگر برای وحدت و رواداری در جامعه یکدل باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اشفاق وحیدی طی مراسمی که به صورت هفتگی در ملبورن استرالیا برگزار می‌شود، گفت: امروز متأسفانه جوامع و نسل جوان ما تحت محاصره ناهنجاری‌ها و خطاهایی هستند که علل اصلی آن دوری از منویات دین مبین اسلام و دستورات قرآن حکیم است.

وی گفت: اسلام و قرآن در حقیقت نقش انسان سازی را ایفا می‌کنند و مرکز تبلور اخلاق و ترویج احکام و اصول دین اسلام هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین وحیدی گفت: نخبگان دینی و علمای مذاهب مسؤولیت سنگینی برعهده دارند و باید برای نزدیکی دل‌های مردم و ارتباط میان یکدیگر و همچنین برائت از نفرت و خشونت اقدام کنند.

وی افزود: فقر و بیکاری مردم را در تنگنا قرار داده و طی آن مشکلات عمیق‌تر و همزمان حل این مسائل نیز دشوارتر شده است لذا در این چنین اوضاعی، حاکمان کشورها باید دست بکار شده و با تدوین راهبرد مؤثر برای ریشه کنی فقر، بیکاری، افراط گرایی و تروریسم گام بردارند.

امام جمعه ملبورن تاکید کرد: همه باید در کنار یکدیگر برای وحدت و رواداری در جامعه یکدل و همسو باشیم تا بتوانیم به ارتقای یک جامعه مرفه و توسعه یافته کمک کنیم.