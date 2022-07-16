علی یزدی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد رونمایی از سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی اظهار کرد: هر چقدر که ما به سمت شفاف سازی دستگاههای مالیاتی برویم و از سیستمهای هوشمند استفاده کنیم و بر مبنای اعتماد به اظهار نامه مالیاتی افراد عمل کنیم در راستای توسعه کشور گام برداشتیم.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: بر اساس آمار موجود در چند ماه اخیر حدود ۲.۲ میلیون نفر مودی و اشخاص حقیقی و حقوقی جدید شناسایی شدند که قبلاً مالیات پرداخت نمیکردند، این موضوع نشاندهنده ضرورت وجود سیستمهای هوشمند همانند پایانههای فروشگاهی در سیستم مالیاتی کشور است.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: هر مقدار سیستم هوشمند باشد و اظهارنظرهای شخصی و ممیزهای مالیاتی در این حوزه کمتر باشد ما به صحت عمل بیشتری می رسیم. در همه جای دنیا روال این است که کشور با مالیات اداره شود، ما چون کشور نفتی بودیم نفت را میفروختیم و کشور را اداره میکردیم پس هیچگاه به فکر درآمدهای مالیاتی نبودیم و اتفاقاً بخشی از ضعفهای اقتصادی مان به همین حوزه بر میگردد. نفت باید پشتوانه اقدامات عمرانی کشور در بستر توسعه کشور قرار گیرد و نه اینکه صرف بودجه جاری شود.
وی تاکید کرد: ما برای اداره کشور نیاز به درآمدهای مالیاتی داریم. البته درآمدی که شفاف باشد. امیدواریم با راه اندازی این سامانه و بکارگیری این پایانهها بتوانیم از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم و به شفاف سازی اقتصادی، جلوگیری از رانت کمک کنیم تا در نهایت در راستای عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه گام برداریم.
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