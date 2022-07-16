برگزاری آزمون دانشنامه و گواهینامه برای دستیاران تخصصی دندانپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی دانشنامه/ گواهینامه دندانپزشکی ۱۴۰۱ در روز سه شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ و آزمون شفاهی در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۱۶ تا ۱۸ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.

داوطلبان واجد شرایط که دوره دستیاری را طبق مقررات به پایان رسانده اند، باید از ساعت ۱۲ روز شنبه ۱۹ شهریور تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۳ شهریور به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir مراجعه و به صورت اینترنتی ثبت نام کنند.

داوطلبان باید در همین بازه زمانی نسبت به ثبت نام در سامانه obligat.behdasht.gov.ir نیز اقدام کنند.

مدارک لازم برای ثبت نام اینترنتی:

تصویر اسکن شده از عکس ۳×۴ رنگی داوطلب

توجه: اسکن عکس باید در ابعاد ۴۰۰×۳۰۰ پیکسل، با فرمت jpg و حجم ۱۰ تا ۱۰۰ کیلو بایت انجام شود.

مدارک لازم برای ثبت نام دانش آموختگان خارج ازکشور:

تصویر اسکن شده از عکس ۳×۴ رنگی داوطلب

تصویر اسکن شده از معرفینامه مرکز خدمات آموزشی جهت شرکت در آزمون

تصویر اسکن شده از صفحات اول و دوم شناسنامه

روش پرداخت هزینه شرکت در آزمون: داوطلبان باید به لینک «پرداخت الکترونیک هزینه ثبت نام» مراجعه و هزینه شرکت در آزمون را بر اساس مبالغ مندرج در سایت با استفاده

از کارت های بانکی عضو شتاب پرداخت و کد پرداخت را دریافت کنند.

هزینه ثبت نام برای افرادی که برای نخستین بار در آزمون شرکت می کنند ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال (۲۲۵ هزار تومان) و برای افرادی که برای دومین بار در آزمون شرکت می کنند ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال (۴۵۰ هزار تومان) و برای افرادی که برای سومین بار یا بیشتر در آزمون شرکت می کنند ۹ میلیون ریال (۹۰۰ هزار تومان) است.

داوطلبان می توانند پس از پرداخت هزینه شرکت در آزمون، مراحل ثبت نام (بارگذاری مدارک و تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی) را کامل کرده و کد رهگیری را دریافت کنند.