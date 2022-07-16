اختصاص ویلچر به همه مددجویان نیازمند تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد قادری، در نشست خبری به مناسبت هفته بهزیستی، گفت: در میان شما خبرنگاران، معلولان خبرنگاری هم هستند که در هر عرصه‌ای که ورود کردند، از خبرنگاران موفق بودند.

وی با اشاره به هفته بهزیستی افزود: رسم است که روز ابتدایی این هفته روز سازمان بهزیستی باشد. البته رشد و توسعه واحدهای بهزیستی و رشد شاخص‌های اجتماعی یک وظیفه دینی و همگانی است که همکاران ما در بهزیستی به کمک مردم در انجام این وظیفه تلاش می‌کنند

قادری با بیان اینکه فصل جدیدی از نظام رفاهی فراهم شده است، گفت: کیفی سازی خدمات شروع شده است. بر این باوریم که در این فرصت کوتاه توانستیم در جهت کاهش آلام جامعه بهزیستی اقدام کنیم.

وی استیفای حقوق افراد دارای معلولیت رو از جمله وظایف بهزیستی دانست و افزود: بهزیستی مولود انقلاب اسلامی است که باید با چالاکی اهداف خود را انجام دهد؛ نوزده هزار پرسنل داریم که مشغول انجام وظیفه با سختی کار هستند؛ افرادی که مراقب و پرستار معلولان و هفت میلیون مخاطب این سازمان هستند که در برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت سازمان نگهداری و میزبانی می‌شوند.

قادری در پاسخ به سوالی در خصوص کودکان کار گفت: باید بدانیم که بخش زیادی از کودکان کار و خیابان از اتباع هستند؛ مهاجران زیادی که ناشی از جنگ اخیر افغانستان به ایران آمده‌اند موجب شده است تا ۸۰ درصد کودکان کار از اتباع باشند

وی، شناسنامه دار نبودن را از مشکلات کودکان کار دانست و افزود: ۱۴ نهاد موظف به انجام اقداماتی هستند. اینکه پس از ترخیص کودکان کار آنان چه وضعی دارند به عهده آن نهادها است. بخشی از این کودکان در مراکزی که شناسنامه ندارند فعال هستند؛ بهزیستی چه طور می‌تواند این کودکان را شناسایی کند.

قادری، تغییر در سازمان بهزیستی را از جمله اهداف این سازمان دانست و گفت: از سال ۱۳۵۹ همواره وظایف جدیدی را به عهده ما گذاشته‌اند و ما چون ذات مددکاری داریم آنها را پذیرفته‌ایم ولی عدم پذیرش مسئولیت‌ها از سوی برخی نهادها و عدم شناسایی گروه‌های مردمی از مشکلات جدی ما است.

وی، مردمی سازی، هوشمندسازی و کارآمد سازی را از جمله اهداف بهزیستی دانست و افزود: امیدوارم با کمک خیران و نهادهای مربوطه این اهداف محقق شود.

قادری با بیان اینکه نظام یارانه حمایتی بهزیستی مربوط به مددجویان دهک یک تا هفت است، گفت: امیدوارم با دهک بندی صحیح هیچیک از معلولان در دهک دهم جامعه قرار نگیرند.

وی با اشاره به مراکز نگهداری سالمندان، افزود: مراکز تخصصی مراقبتی، امنیت روحی سالمندان را تضمین می‌کند اما در ۲۴ سال آینده به علت بسته شدن پنجره جمعیتی آینده خطرناکی دیده می‌شود. باید دهه شصتی ها و دولت‌ها اهتمام جدی به موضوع فرزندآوری داشته باشند.

قادری با بیان اینکه تا ۲۵ سال آینده ۳۰ درصد افراد جامعه سالمند خواهند بود، گفت: سالمندی موضوعی در ارتباط با مناسب سازی شهری است. دستگاه‌هایی که وظیفه مناسب سازی شهری را دارند باید این شهر را برای سالمندان، نابینایان و حتی زنان باردار فراهم کند.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: از سازمان نظام وظیفه انتظار داریم افرادی که تحصیلات مرتبط با موضوعات بهزیستی دارند بتوانند در مراکز این سازمان به عنوان خدمت سربازی فعالیت کنند.

وی با اشاره به کمک‌های مادی و معنوی به مددجویان بهزیستی، گفت منابع کمی برای توانمندسازی مددجویان وجود دارد از منابع بودجه‌ای سازمان به حساب مددجویان واریز می‌شود من شهادت می‌دهند در بهزیستی همواره به طرح‌هایی که به رشد حال خوب مددجویان کمک می‌کند پرداخت‌هایی صورت خواهد گرفت.

قادری با بیان اینکه ۱۳۰ هزار خانوار منتظر دریافت خدمات از سوی بهزیستی بودند، گفت: تمام پشت نوبتی هایی که در سه سال اخیر منتظر دریافت کمک سازمان بهزیستی بودند از کمک‌های سازمان بهره مند شدن؛ تلاش می‌کنیم تا پایان سال ۱۴۰۱ پشت نوبتی‌های جهیزیه هم به عدد صفر برسند؛ کلنگ زنی تمام برنامه‌های مسکن در نهضت ملی مسکن انجام شده و آماده آغاز ساخت ۴۰ هزار واحد مسکن هستیم.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: با رونمایی از پیشخوان مجازی، تمامی درخواست‌ها به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. امیدواریم سیر خدمت‌رسانی با طرح تحولی به پیش برود همچنین امیدواریم تا پایان هفته دولت هتل مخصوص معلولان و مددجویان بهزیستی در مشهد مقدس افتتاح شود. دو هزار میلیارد تومان بودجه مناسب سازی افزایش یافته و بودجه تخصیص تجهیزات رفاهی به دو برابر رسیده است در خصوص تاب آوری مراکز بهزیستی، حقوق و مزایای کارکنان افزایش یافته است و در تلاشیم حمایت‌های لازم را در همه موضوعات از جمله یارانه دارو و درمان داشته باشیم.

قادری با بیان اینکه افراد حاضر در بهزیستی عمدتاً در دهک‌های ۱، ۲ و ۳ هستند، گفت: اکثر این افراد نیاز دارویی خاصی ندارند و شاید از حذف ارز دارو لطمه نبینند؛ اما ما به مراکز بهزیستی کمک‌های لازم را خواهیم داشت. مراکز بهزیستی از اخبار این چنینی مثل خبر حذف یارانه نان اثر می‌پذیرند؛ به همین دلیل دولت اعتباراتی را به این موارد اختصاص داده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تأمین شهریه دانشجویان بهزیستی گفت: همه تحصیلات افراد خصوصاً در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت برخط از این هفته با تعامل با دانشگاه آزاد تحت کنترل خواهد شد و هر مددجو در هر رشته‌ای که بخواهد تحصیل کند به صورت بلاعوض از امکانات بهزیستی هم مورد حمایت واقع می‌شود و حتی برای زنان سرپرست خانوار این فرصت تحصیل رایگان تمدید هم می‌شود.

قادری با بیان اینکه ویلچر وسیله‌ای است که باید حداقل سه سال در اختیار مددجو باشد گفت: سیاست‌هایی را برای بومی سازی این وسیله در نظر گرفتیم؛ مدت زمانی که مددجو باید منتظر باشد تا ویلچر بگیرد کاهش یافته است؛ از همین جا اعلام می‌کنم که هیچکس نباید به خاطر نبود ویلچر خانه نشین شود و ما نباید هیچ محدودیتی در عرضه ویلچر داشته باشیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قرارداد ساخت مسکن با بنیاد مستضعفان، وزارت مسکن و شهرسازی به کجا رسیده است و آیا خبر حذف عده‌ای از متقاضیان معلول از سامانه نهضت ملی مسکن صحن دارد یا خیر، گفت: برای همه افرادی که در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند پیامکی ارسال شده است تا هر چه سریع‌تر مبلغ متعهد شده خود را بپردازند؛ اما قرار بر این شده است که در ابتدای کار هیچ مبلغی را مددجویان پرداخت نکنند؛ بنابراین به رغم پیامک هیچ مددجویی حذف نخواهد شد؛ در خصوص تفاهم نامه با وزارت مسکن و بنیاد مستضعفان نیز در طرح مسکن از ابتدا به ۱۴۳۰۰ خانوار که متقاضی مسکن بودند اعطای مسکن به تعداد عمده‌ای از آنان به اتمام رسیده و دو هزار واحد در حالت‌های مختلف مانده است. اما فاز جدیدی بین سازمان مستضعفان و بهزیستی اواخر سال گذشته برای چهار هزار واحد جدید آغاز شده است که تا یک ماه آینده عملیات ساخت آن آغاز خواهد شد. فعلاً شیوه اجرایی آن مشخص نیست اما امیدواریم از مردادماه کمک ۵۰ میلیونی به خانواده‌ها برای دریافت این واحدهای مسکونی در نظر گرفته شود.