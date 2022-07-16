به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی ایران، محمدتقی پاکدامن با بیان اینکه ارائه تسهیلات مالیاتی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، در طی سنوات اخیر همواره رشد فزاینده‌ای داشته است، اظهار داشت: در راستای حمایت از اشتغال آفرینی و تولیدات و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس مستندات قانونی، تسهیلات مالیاتی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان دارای مجوز اعطا می‌نماید.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۲ تا شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۸، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از ۳۳۷ به ۱۸۰۹ شرکت افزایش پیداکرده و حدود ۵ برابر شده است، افزود: میزان معافیت مالیاتی اعطا شده نیز از حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۲ به رقم بیش از ۲ هزار و ۹۲۵ میلیارد تومان رسیده و نزدیک به ۱۰ برابر افزایش‌یافته است.