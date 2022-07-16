خرید گندم ۳۰ درصد افزایش یافت/ خرید از ۵ میلیون تن گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، مرتضی سعادتی‌کیا با اعلام اینکه از طریق مراکز خرید در سراسرکشور به‌طور متوسط روزانه بیش از ۸۵ هزار تن گندم خریداری می‌شود، افزود: بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران در سراسر کشور به حساب آنان واریز شده است و به این ترتیب، تمام کشاورزان عزیزی که گندم خود را تا ۱۱ تیرماه جاری به مراکز خرید دولتی تحویل داده‌اند، پول گندم‌هایشان را دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم در کشور از طریق تسهیلات بانکی، بودجه اختصاص داده توسط سازمان برنامه و بودجه و منابع داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران تأمین می‌شود، اظهار کرد: ۲۷ هزار میلیارد تومان از این واریزی‌ها از محل منابع بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه و ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی، تأمین و به حساب کشاورزان واریز شده است.

مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اینکه تمام تلاش دولت، پرداخت به‌روز مطالبات گندمکاران است، خاطرنشان کرد: در عرف بازار محصولات کشاورزی، پرداخت پول محصول به تولیدکننده به فاصله یک هفته از زمان تحویل به منزله پرداخت نقد محسوب می‌شود، با این وجود شرکت بازرگانی دولتی ایران پیگیر منابع مالی و تسهیلات بانکی مورد نیاز است تا مطالبات کشاورزان عزیز به‌روز پرداخت شود.