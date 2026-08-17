به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «شاگرد اول‌ها» در رواق کتاب آستان قدس رضوی با حضور حجت‌الاسلام حسین شریعتی‌نژاد، معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی، جمعی از مدیران پایگاه‌های فرهنگی حرم، خادمان بارگاه منور، اهالی قلم، مربیان و جمعی از دغدغه‌مندان حوزه تعلیم و تربیت برگزار شد.

حجت‌الاسلام حسین شریعتی‌نژاد، معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی در این مراسم به تبیین جایگاه بنیادین کتاب در تمدن‌سازی پرداخت.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی با اشاره به آغاز رسالت نبوی با نزول یک اثر مکتوب آسمانی گفت: ارکان و اساس ایجاد یک جامعه بزرگ و متمدن، کتاب و فهم است. اگر امروز شاهدیم که ملت پر افتخار ما در برابر بزرگ‌ترین و مجهزترین نمادهای استکبار جهانی ایستادگی می‌کند، ریشه در این واقعیت دارد که فرهنگ ما متکی بر علم، تفکر و کتاب است. رهبر معظم انقلاب نیز خود بزرگ‌ترین الگوی کتاب‌خوانی در کشور هستند و در هشتاد سالگی همچنان لحظه‌ای از مطالعه غافل نمی‌شوند.

وی با مقایسه تأثیر رسانه‌های نوظهور و کتاب بر ذهن نسل جدید خاطرنشان کرد:فضای مجازی با ریتم‌های شتاب‌زده ۱۰ ثانیه‌ای، ذهن انسان و فرزندان ما را دچار اضطراب، هیجان کاذب و بی‌صبری می‌کند. در مقابل، خواندن کتاب برای ذهن ثبات، آرامش و ستون فکری ایجاد می‌کند. به همین دلیل، آستان قدس رضوی جریان‌سازی کتاب‌خوانی را رسالت خود می‌داند.

شریعتی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با تمجید از ساختار اثر تازه رونمایی‌شده گفت:کتاب شاگرد اول‌ها از دو جهت ارزشمند است: اول پرداختن به چهره‌های شاخص جبهه مقاومت که زندگی خود را وقف اقتدار اسلام کردند، و دوم استفاده از مدل جذاب بازی‌سازی برای ارتباط با کودکان و نوجوانان. توصیه من این است که خانواده‌ها این کتاب را نه به‌صورت فردی، بلکه به‌شکل جمعی و در محیط خانواده بخوانند و بازی‌های آن را همراه فرزندان تجربه کنند.

«روایت‌بازی مفهومی»؛ نوآوری دو سال و نیمه در حوزه تربیت

بخش کلیدی این رویداد به تشریح ابعاد و ویژگی‌های متمایز این کتاب توسط نماینده تیم پدیدآورندگان و انتشارات راه‌یار اختصاص داشت. بر اساس توضیحات ارائه شده، «شاگرد اول‌ها» حاصل دو سال و نیم پژوهش، گردآوری و طراحی مشترک توسط تیم پژوهشی (الیاسی و سیدی) و مجموعه طراحی بازی «چرخ‌فلک» است. اثر جدید انتشارات راه‌یار به‌عنوان نخستین کتاب در قالب «روایت‌بازی مفهومی»، الگویی نوآورانه را برای آموزش معارف دینی و تاریخی پایه‌گذاری کرده است.

این اثر در قالب ۱۴ فصل مجزا طراحی شده که در هر فصل، یکی از محورها و مفاهیم اصلی قیام عاشورا نظیر استقامت، عزت، وفاداری و شجاعت به مخاطب عرضه می‌شود. برای ملموس‌تر شدن این مفاهیم، زیست و منش چهره‌های شاخص جهان اسلام و جبهه مقاومت از جغرافیای مختلف بازخوانی شده است؛ شخصیت‌هایی همچون شهید عباس بابایی از ایران، شهید یحیی سنوار از فلسطین، شهید سید حسن نصرالله از لبنان، شهید بنت‌الهدی صدر از عراق، شیخ ابراهیم زکزاکی از نیجریه و شهید عارف حسینی از پاکستان.

نوآوری اصلی اثر دقیقاً پس از بیان این قصه‌ها رخ می‌دهد؛ جایی که یک بازی حرکتی و گروهی متناسب با همان روایت طراحی شده تا مفهومی مانند استقامت، به‌جای آموزش خطابی، در قالب تجربه مستقیم فیزیکی در ذهن نوجوان درونی شود. اگرچه مخاطب هدف اصلی برای اجرای بازی‌ها، نوجوانان و کودکان بالای ۱۰ سال هستند، اما این کتاب در اصل دستمایه‌ای کاربردی برای والدین، معلمان و مربیان تربیتی فراهم می‌آورد. پیام کلیدی «شاگرد اول‌ها» نیز بر همین معنا استوار است که پیام عاشورا در جغرافیا و زمان کربلا محصور نمانده و تمام آزادگان عالم در طول تاریخ پرچمدار این مکتب بوده و هستند.

آیین رونمایی و ثبت یک سند فرهنگی

در بخش پایانی این محفل، با دعوت از مدیران آستان قدس رضوی و پدیدآورندگان کتاب، آیین رسمی رونمایی برگزار شد.

در این بخش، زینب‌سادات حسینی، یاسینی، فاطمه‌سادات سیدی، بهاری‌محمدی و زینب نیکویی به‌عنوان اعضای تیم پژوهش، نگارش و تولید اثر در کنار مسئولان آستان بر روی جایگاه قرار گرفتند و با فرستادن صلوات و امضای لوح یادبود، از کتاب «شاگرد اول‌ها» رونمایی شد تا این اثر رسماً وارد بازار نشر کشور شده و در اختیار مربیان و خانواده‌های دغدغه‌مند قرار گیرد.