  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۲۱

واکنش فدراسیون فوتبال کمک مالی به شرط استخدام مربی ایرانی

واکنش فدراسیون فوتبال کمک مالی به شرط استخدام مربی ایرانی

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال از رد هرگونه کمک مشروط مالی بابت حضور سرمربی ایرانی در راس کادرفنی تیم ملی فوتبال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب جانشین داخلی برای دراگان اسکوچیچ تبدیل به چالش جدی فدراسیون فوتبال شده است.

تیم ملی ایران در حالی حدود چهار ماه دیگر باید نخستین بازی خود در گروه B جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را مقابل انگلیس برگزار می‌کند که همچنان بحث بر سر انتخاب جانشین سرمربی کروات مهم‌ترین چالش مدیران فدراسیون فوتبال شده است.

محمد جواد پاینده مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال در توئیت امروز خود درباره فشارها مبنی بر انتخاب سرمربی داخلی و سپس تزریق پول به این مجموعه در راستای برگزاری اردوی آماده سازی تیم ملی ایران نوشت: «نقل قول منتشر شده در خصوص مشروط بودن دریافت بودجه فدراسیون فوتبال به استخدام مربی داخلی برای هدایت تیم ملی به هیچ وجه صحت نداشته و قویاً تکذیب می‌شود.»

واکنش فدراسیون فوتبال کمک مالی به شرط استخدام مربی ایرانی

کد مطلب 5539701

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ع‌ IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      شماها‌از‌کجا‌امده‌اید‌جای‌ف تبالی‌قدیمی‌را‌گرفتید‌هیچی هم‌بلد‌نیستید‌و‌فدراسیون‌و‌فوتبال مملکت را‌نابود‌کردید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه