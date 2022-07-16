واکنش فدراسیون فوتبال کمک مالی به شرط استخدام مربی ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب جانشین داخلی برای دراگان اسکوچیچ تبدیل به چالش جدی فدراسیون فوتبال شده است.

تیم ملی ایران در حالی حدود چهار ماه دیگر باید نخستین بازی خود در گروه B جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را مقابل انگلیس برگزار می‌کند که همچنان بحث بر سر انتخاب جانشین سرمربی کروات مهم‌ترین چالش مدیران فدراسیون فوتبال شده است.

محمد جواد پاینده مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال در توئیت امروز خود درباره فشارها مبنی بر انتخاب سرمربی داخلی و سپس تزریق پول به این مجموعه در راستای برگزاری اردوی آماده سازی تیم ملی ایران نوشت: «نقل قول منتشر شده در خصوص مشروط بودن دریافت بودجه فدراسیون فوتبال به استخدام مربی داخلی برای هدایت تیم ملی به هیچ وجه صحت نداشته و قویاً تکذیب می‌شود.»