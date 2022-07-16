سفر السیسی و عبدالله دوم به عربستان برای شرکت در نشست جده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و عبدالله دوم پادشاه اردن، امروز شنبه برای شرکت در نشست جده، عازم عربستان سعودی می‌شوند.

دفتر ریاست جمهوری مصر در این باره اعلام کرد که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور، صبح امروز برای شرکت در نشست جده، عازم عربستان سعودی خواهد شد، نشستی که در آن سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا حضور خواهند داشت.

دفتر ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که مشارکت عبدالفتاح السیسی در نشست جده، در چارچوب تمایل مصر برای توسعه مشارکت بین کشورهای عربی و ایالات متحده آمریکاست، به گونه‌ای است که خواسته‌ها و منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده در منطقه را برآورده سازد.

براین اساس، رئیس جمهور مصر بر تقویت تلاش‌های مشترک برای رویارویی با چالش‌های منطقه‌ای و جهانی و همچنین افزایش رایزنی و هماهنگی‌ها در راستای حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید دارد.

بنابر اعلام دفتر ریاست جمهوری مصر، السیسی در این نشست در راستای افزایش همکاری‌های دو جانبه میان مصر و کشورهای شرکت کننده در اجلاس، تلاش خواهد کرد.

از سوی دیگر، خبرگزاری رسمی اردن امروز شنبه عبدالله دوم پادشاه این کشور برای شرکت در نشست جده، عازم عربستان خواهد شد.

بنابراین گزارش، در حاشیه این اجلاس، عبدالله دوم با سران کشورهای شرکت کننده دیدار و درباره برخی مسائل منطقه به ویژه مساله فلسطین، همچنین تلاش برای یافتن راه حل های سیاسی برای بحران‌های منطقه‌ای و تقویت روابط دوجانبه گفتگو خواهد کرد.

شامگاه گذشته نخست وزیر عراق و ولیعهد بحرین برای شرکت در نشست جده وارد عربستان شده و مورد استقبال محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی قرار گرفتند.